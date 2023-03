Mühlhausen. Der Waldverein Mühlhausen lädt zu seiner nächsten Wanderung ein.

Zu einer 11 Kilometer langen Wanderung rund um Schlotheim lädt der Waldverein Mühlhausen am Donnerstag, 23. März, ein. Treffpunkt für die gemeinsame Busfahrt nach Schlotheim ist um 9.30 Uhr am Mühlhäuser Bahnhof und um 9.40 Uhr am Zentralen Busbahnhof. Die Wanderstrecke führt über den Radweg nach Großmehlra durch das Schaftal vorbei an der alten Eiche zum Kloster Volkenroda. Geplant ist dort eine Einkehr im Hofcafé.