Die Unstrutquelle in Kefferhausen.

Wanderung startet an Unstrutquelle bei Kefferhausen

Kefferhausen. Der Hainich-Rennstieg-Verein Mühlhausen lädt zu einer zwölf Kilometer langen Tour ein.

Ins Gebiet um die Unstrut-Quelle führt die nächste Wanderung des Hainich-Rennstieg-Vereins. Sie startet am Samstag, 30. Oktober, 10 Uhr am Parkplatz der Unstrutquelle in Kefferhausen – hier sind die Hinweisschilder im Ort zu beachten. Die Tour ist laut Ankündigung leicht bis mittelschwer und zwölf Kilometer lang. Eine Einkehr im Anschluss ist möglich.

Die Unstrutquelle wurde bereits im Jahr 531 geschichtlich erwähnt. Der Fluss, den der Kreis im Namen trägt, mündet nach 192 Kilometern bei Naumburg in die Saale.

Mehr Informationen gibt es bei Gerd Betzold, Telefon: 036028/360 31