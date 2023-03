Mühlhausen. Der Waldverein Mühlhausen wandert im verschneiten Eichsfeld.

Zu einer Wanderung im Eichsfeld lädt der Waldverein Mühlhausen am Donnerstag, 9. März. Los geht es um 9.30 Uhr am Bahnhof (oder 9.40 Uhr am Busbahnhof) mit dem Bus nach Lengefeld. Hier startet die rund elf Kilometer lange Strecke nach Küllstedt. Die mittelschwere Tour führt durch das Waldgebiet der Hollau über die Rodelandhütte zum Bahnhof Küllstedt. Nach einer Einkehr fährt der Bus um 15.30 Uhr zurück nach Mühlhausen.