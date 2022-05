Wanderung zur Vogelschutzwarte Seebach

Die Vogelschutzwarte in der Wasserburg ist das Wahrzeichen von Seebach.

Seebach. Elf Kilometer geht es am Samstag von Niederdorla bis nach Seebach.

Der Kammerforster Hainich-Rennstieg-Verein lädt für diesen Samstag, 21. Mai, zu einer Wanderung nach Seebach in die Vogelschutzwarte ein. Das fachliche Zentrum rings um das Thema Vogel ist mehr als 100 Jahre alt und somit die älteste Vogelschutzwarte Deutschlands. Die leichte Rundwanderung über elf Kilometer beginnt um 10 Uhr am Mittelpunkt Deutschlands in Niederdorla.

Weitere Infos gibt Margita Oppel unter Telefon: 03601 / 7999 0595.