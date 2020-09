Warnaktion zum Schulanfang im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Verkehrswacht Bad Langensalza will auch in diesem Jahr mit der Aktion „Brems dich! Schule hat begonnen“ auf Schulanfänger aufmerksam machen. Wie es in einer Mitteilung heißt, sollen leuchtend-gelbe Banner in der Nähe der Schulen Autofahrer an eine rücksichtsvolle Fahrweise erinnern. Weil die Erstklässler noch nicht mit ihren neuen Schulwegen vertraut sind und noch nicht alle Gefahren im Straßenverkehr kennen, empfiehlt die Verkehrswacht, dass Eltern die Wege mit ihren Kindern üben. Das Schulwegtraining sollte so oft wiederholt werden, bis das Kind sicher genug ist. Vom sogenannten Elterntaxi rät die Verkehrswacht auf Dauer ab. Dadurch würden gefährliche Verkehrssituationen an der Schule nur noch verschärft.