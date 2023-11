Warum ehrenamtliches Engagement Mühlhausen lebendig macht

Mühlhausen. Mehr als 10.000 Menschen engagieren sich tagtäglich in Mühlhausen ehrenamtlich. Einige von ihnen wurden jetzt stellvertretend ausgezeichnet.

Mehr als 10.000 Menschen engagieren sich tagtäglich in Mühlhausen in Vereinen, Verbänden, Selbsthilfegruppen und Ortsteilräten. Zum Tag des Ehrenamtes dankte die Stadt Mühlhausen stellvertretend elf Bürgerinnen und Bürgern am Freitagabend für ihre Arbeit mit einem Empfang im Mehrgenerationenhaus. Einen der beiden Sonderpreise erhielt ein ganzes Team – die Notfallseelsorge des Diakonischen Werkes Eichsfeld-Mühlhausen. Das Ökumenische Hainich-Klinikum (ÖHK) wurde als „Unternehmen des Jahres“ ausgezeichnet.

„Es kommt auf Sie an“, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) zu den Ehrenamtlichen. Denn ihr Engagement mache das Leben in Mühlhausen aus und die Stadt lebendig. Die Kirmes etwa sei ein Paradebeispiel. Denn die 27 Kirmesgemeinden bringen alljährlich die Menschen zusammen.

Tag des Ehrenamts in Mühlhausen – Die Bilder Tag des Ehrenamts in Mühlhausen – Die Bilder Mit dem „Tag des Ehrenamts“ hat sich die Stadt Mühlhausen für das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger bedankt. Bei der Festveranstaltung im Mehrgenerationenhaus wurden stellvertretend für die vielen Aktiven einige Menschen ausgezeichnet. In der Kategorie „Unternehmen des Jahres“ wurde das Ökumenische Hainich-Klinikum geehrt. Foto: Sabine Spitzer

Engagement für Kinder, Senioren und Tafel

In der Kategorie Kultur wurde Gisela Hellmund vom Förderverein Gartenbau Mühlhausen für ihre Aktionen mit Kindern und Senioren geehrt. Regina Hesse engagiert sich schon seit 51 Jahren im Traditionsverein Mühlhäuser Heimatfeste. Sie hält seit Jahrzehnten als Schatzmeisterin die Finanzen zusammen und bereitet seit 1972 die Stadtkirmes mit vor. Ausgezeichnet wurde zudem Thomas Rosenbaum, der seit 1990 den Kleingartenverein Weinbergen als Vorsitzender lenkt und im Gebietsverband der Kleingärtner Mühlhausen aktiv ist.

In der Kategorie Soziales wurde Brigitte Hohlstein von der evangelischen Kirchengemeinde der Stadt gewürdigt. Sie helfe seit 15 Jahren wo sie kann. Besonders liege ihr das Frauenfrühstück am Herzen, wo Menschen auch ein offenes Ohr für Probleme finden. Reinhold John wurde ausgezeichnet, der als „Grüner Herr“ im Hufeland-Klinikum Kranken zur Seite steht. Weiter erhielt Doris Fließbach Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Mühlhäuser Tafel.

Notfallseelsorge hatte schon mehr als 70 Einsätze

In der Kategorie Sport wurde Thomas Fick vom Vorstand des Handballvereins VfB Thomas Müntzer 09 ausgezeichnet. „Ohne sein persönliches Wirken wäre die Sportlandschaft und das Freizeitangebot für Kinder nicht so umfangreich“, hieß es. Marcus Ahner brennt gleich für zwei Vereine: den 1. Badmintonclub Mühlhausen und die Kirmesgemeinde „Arbeiterwohlfahrt“. Die dritte Ehrung ging an Uwe Müller, Trainer des FC Union Mühlhausen, für den der Fußball-Club nahezu schon Familie ist.

Birgit Demps erhielt eine Ehrung für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe. Die 14 aktiven Notfallseelsorger wurden gewürdigt für ihr Engagement an 365 Tagen im Jahr, sie hatten in diesem schon mehr als 70 Einsätze. Der zweite Sonderpreis ging an den 90-jährigen Heinz Böttger, der den Chor Harmonie mit prägt. Das ÖHK erhielt die Würdigung für dessen vielfältige Unterstützung – etwa für Selbsthilfegruppen und beim Röblinglauf.

Begleitet wurde die Festveranstaltung, die Markus Edom, Referatsleiter Kultur und Sport in der Stadtverwaltung moderierte, von der Kreismusikschule sowie einem Auftritt der Kindertanzgruppe des Höngedaer Carnevals-Club.

