Was das Gräberfeld in Großvargula verrät

Großvargula/Weimar. Ein archäologischer Abendvortrag in Weimar beleuchtet die Ergebnisse zu der Ausgrabung in Großvargula.

Über das in Großvargula entdeckte Gräberfeld der Merowingerzeit wird in Weimar am Dienstag, 14. November, informiert. Die Veranstaltung ist Teil der archäologischen Abendvorträge des Thüringischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie.

2019 wurde bei Großvargula ein bislang unbekanntes Gräberfeld der Merowingerzeit ausgegraben. Auf einer Länge von etwa 200 Metern fanden sich 57 Bestattungen, die vom späten sechsten bis zum frühen achten Jahrhundert datiert werden konnten.

Vier Männergräben zeigten reiche Waffenausstattungen und verschiedene importierte Güter, eine Frauenbestattung ein aufwendig gestaltetes Glasperlencollier und eine Goldmünze.

Einblicke in die Sozialstruktur einer dörflichen Gemeinde

Christian Tannhäuser vom Landesamt stellt neben der Auswertung der Grabbeigaben auch verschiedene naturwissenschaftliche Untersuchungen vor. Die Ergebnisse erlauben einen Einblick in die komplexe Sozialstruktur einer dörflichen Gemeinschaft am Ende der Völkerwanderungszeit. Anlass der Grabungen war der Bau der Fernwasserleitung von Dachwig nach Aschara.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie in Weimar in der Humboldtstraße 11.