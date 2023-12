Dragoslav Stepanovic ist in seiner Art unnachahmlich. -- einer seiner Aussprüche bleibt für die Ewigkeit.

Geistliches Wort Was ein Kult-Fußball-Trainer mit Advent und Weihnacht zu tun hat

Pfarrer aus Bad Langensalza meint: Es gibt Menschen, die schickt einem der Himmel, damit das Leben weitergeht.

16. Mai 1992. Ostseestadion Rostock. Alles ist vorbereitet für die Meisterfeier von Eintracht Frankfurt. Die Gästefans sind in Hochstimmung. Dann kommt die 89. Minute. Ein Schuss. Ein Treffer. Aus der Titel-Traum. Wochenlang hat die Mannschaft auf Platz 1 gestanden. Am Ende wurde es (nur) Platz drei.

Nach dem Spiel Tränen, Trauer, Sprachlosigkeit bei Spielern und Fans. Und diese Stellungnahme des Frankfurter Trainers Dragoslav Stepanovic, der sich selbst als hessischen Serben bezeichnete: „Lebbe geht weider.“

„Das Leben geht weiter.“ Wie oft höre ich diesen Satz. Im Krankenhaus. Auf Friedhöfen. In Wohnzimmern und an Küchentischen.

„Das Leben geht weiter.“ – Ja … aber wie? Das frage ich mich manchmal.

Wie geht das Leben im Dezember 2023 weiter? Mit Wut im Bauch über das Zögern und Zaudern bei der Weltklimakonferenz in Dubai.

Ratlos, weil der Ukrainekrieg weiter unerbittlich geht und Frieden nicht in Sicht ist!

Entsetzt, weil Menschen im Gazastreifen von Terroristen als menschliche Schutzschilde missbraucht werden.

Wütend und beschämt, weil der Antisemitismus in unserem Land immer lauter wird.

Sprachlos, wenn ich auf Wahlumfragen für Thüringen schaue.

Pfarrer Hansjürgen Dehne ist Klinikseelsorger am Hufeland-Klinikum Bad Langensalza. Foto: Sabine Spitzer

Die Welt ist voll von Schmerz und Tod, voll großem und kleinen Unheil. Wir verfolgen die Nachrichten und die Nachrichten verfolgen uns. Und wo ist Gott?

Trotz Schmerz und Tod: Grönemeyer-Song gibt Hoffnung

Bei diesen Gedanken und Gefühlen begleitet mich seit einigen Wochen das Lied „Deine Hand“ von Herbert Grönemeyer. Es beginnt so: „Hoffnung ist gerade so schwer zu finden. Ich suche sie. Ich schau‘ nach links und fühl mich blind. Für Perspektiven, die uns weiterbringen. Und plötzlich spür’ ich hinter mir, ‚was schiebt mich an, gibt mir ’ne Kraft, die zieht mich aus dem Tief.“

Herbert Grönemeyer spricht nicht Gott, sondern einen Menschen an. Und er singt von der Hoffnung, dass die beiden sich retten werden.

Ich mag dieses Lied, weil es von der Erfahrung erzählt, durch die Hilfe anderer Menschen Halt und Orientierung und schließlich neue Lebenshoffnung finden zu können.

Gemeinschaft lebt von Gottes Menschenfreundlichkeit

Für mich sind solche Menschen Leute, die der Himmel schickt. Frauen und Männer, die praktisch helfen, wie zum Beispiel die Grünen Damen und Herren im Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza. Kinder und Erwachsene, die auch in diesem Jahr mit Herz und Leidenschaft dabei sind, die Krippenspiele einzustudieren, die singen und musizieren. Das alles sind für mich Menschen, die uns als Boten Gottes geschickt werden. Und die mir davon erzählen, dass unsere Gemeinschaft von Gottes Menschenfreundlichkeit und von Gottes Licht der Liebe und des Lebens lebt, das mit Weihnachten in unser Leben kommt.

Auch in diesem Jahr: „Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde, kommt und ist für alle da, kommt, dass Friede werde. Hirt und König, Groß und Klein, Kranke und Gesunde, Arme, Reiche lädt er ein, freut euch auf die Stunde.“ (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 18)

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten zweiten Advent und einen guten Start in die neue Woche.

Hansjürgen Dehne ist evangelischer Pfarrer und Klinikseelsorger aus Bad Langensalza.