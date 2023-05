Was im Unstrut-Hainich-Kreis beim Volksaufstand 1953 geschah

Am 17. Juni 1953 gab es in der DDR einen Volksaufstand, der niedergeschlagen wurde.

Mühlhausen. Auf dem Land wie hier im Unstrut-Hainich-Kreis gab es beim DDR-Volksaufstand vor allem auf den Dörfern mehr Widerstand als bisher angenommen. Ein Historiker klärt nun dazu auf.

Um den Volksaufstand in der DDR dreht sich eine Veranstaltung in Mühlhausen am 12. Mai. In der Stadtbibliothek Jakobikirche wird der Historiker Jens Schöne wird in einem Vortrag beleuchten, was damals hier in der Region geschah.

Der Volksaufstand am 17. Juni 1953, der sich in diesem Jahr zum 70. Mal jährt, wurde lange Zeit als Arbeiteraufstand betrachtet. Aber ein Blick in die Dörfer zeigt, dass es hier sehr viel mehr Widerstand gab als bislang angenommen: Der Aufstand auf dem Land setzte viel früher ein und dauerte auch länger an. So organisierten Bauern der umliegenden Dörfer in der Kreisstadt Mühlhausen eine Demonstration mit tausenden Menschen.

Der Historiker Schöne erläutert dazu die Hintergründe und Folgen des 17. Juni 1953 auf dem Land und geht auf lokale Besonderheiten ein. Anschließend will er zusammen mit dem Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch über den Wandel der dörflichen Lebenswelt im Sozialismus und nach 1990 kommen.

Die Veranstaltung, die um 18 Uhr beginnt, ist eine Kooperation des Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der Thüringer Landeszentrale für politische Bildung, dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Der Eintritt ist frei.