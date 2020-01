Landkreis. Etliche Besucher verbringen Silvester mit dem Wohnmobil Am Tor zum Hainich in Weberstedt und im Palumpa-Land in Niederdorla

Weberstedt und Niederdorla: Ruhe auf dem Campingplatz finden

Silvester auf dem Campingplatz? Für etliche Menschen ist das eine echte Option. Und so reisen auch auf den Plätzen in Weberstedt und in Niederdorla am Montag und Dienstag Gäste an, teils sogar von weit her, um „Am Tor zum Hainich“ und im „Palumpa-Land“ ins neue Jahr zu feiern.

Wiebke Kruppok aus Kamen und Jörg Flessa aus Greiz kamen zum Treffen der „Buckel“-Fahrer ins Palumpa-Land am Stausee in Niederdorla. Foto: Klaus Wuggazer Die Camper in Weberstedt suchen vor allem die Ruhe, fast alle haben Hunde dabei. Weil im Gebiet des Nationalparks, zu dem der Platz gehört, Böllern verboten ist, wollen sie ihren Tieren Stress ersparen und gleichzeitig die Natur genießen. Feuerwerk gibt es dennoch, in der Ferne: Der Panoramablick reicht bis Bad Langensalza. Iris und Klaus Kümpel aus Fambach bei Schmalkalden könnten den Blick aus dem Wohnmobilfenster über das weite Land schweifen lassen. Sie sind mit ihrer Hündin Sara öfters hier, Silvester verbringen sie aber zum ersten Mal am Hainich. Bei Sonnenschein gibt es, warm eingepackt, sogar Kaffee im Freien. „Hier ist es klein und gemütlich, ideal, auch für den Hund“, sagen die Südthüringer. Die Ruhe, während es sonst überall knallt, ist auch der Betreiberin Birgit Rosoli sehr wichtig, die mit Mathilda selbst eine Hündin hat. „Nicht überall sind Hunde so willkommen wie bei uns“, weiß sie. Neben den mobilen Gästen gibt es auf dem Platz auch knapp 20 Dauercamper, meist aus der Region: „Die tun sich zum Feiern an Silvester zusammen“, sagt Rosoli, die den Platz 2007 gegründet hat und ihn 2020 vollends an ihre Enkelin Melissa Heß übergibt. Betreiberin Birgit Rosoli ist in Weberstedt auch an Silvester und Neujahr für ihre Gäste da Foto: Klaus Wuggazer Ins Palumpa-Land am Stausee in Niederdorla kommen zu Silvester fast 100 Menschen auf den Platz und in die sieben Ferienwohnungen, die ausgebucht sind. „Es gibt auch bei den Wohnmobilen Stammgäste“, sagt Angelika Czeromin. Die Angestellte ist die gute Seele des Platzes, den sie mit viel Leidenschaft betreut. Auch sie registriert eine Zunahme von Winter-Campern: „Am Feuer sitzen, Glühwein trinken – und diese Umgebung: Das ist doch entspannend“, sagt sie. Und auch hier haben viele Gäste ihren Hund dabei. Zu Silvester füllten sich die Stellplätze am See mit rund 30 Caravans. Unter anderem traf sich diesmal hier ein gutes Dutzend „Buckel“-Fahrer – baugleiche Kleinbusse der Marken Renault, Opel, Nissan und Fiat. Die Mitglieder der Vereinigung kommen von überall her, wie Wiebke Kruppok aus Kamen und Jörg Flessa aus Greiz. Die zentrale Lage in Deutschland und das schöne Ambiente am See seien Gründe für diese Wahl, sagte Kruppok. Die Buckel-Camper hatten für ihre Silvesterfeier die Event-Halle gemietet, die zum Platz gehört. Sylvia und Lutz Schmidt aus Günthersleben bei Gotha haben es sich in in ihrem Wohnmobil gemütlich gemacht. Foto: Klaus Wuggazer Iris und Lutz Schmidt aus Günthersleben bei Gotha wollten den Abend – ihr drittes Silvester in Niederdorla – dagegen im Wohnmobil verbringen, mit Blick auf das Wasser. „Wir leben zwar auf dem Dorf, aber da kommt man nie raus aus der Arbeit“, sagt Iris Schmidt. Hier fänden sie dagegen Ruhe und Natur pur – das genieße auch ihre Hündin Norma. Und es gebe auf dem Platz immer eine eine nette Gemeinschaft.