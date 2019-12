Weg für Landweg Thüringer Becken frei

Mit rund einer halben Million Euro fördert der Freistaat den „Landweg Thüringer Becken“. Damit reduziert sich der Eigenanteil für die beteiligten Kommunen des kreisübergreifenden Pilotprojekts. 2023 soll der Radweg fertig sein, der zwischen Bad Tennstedt und Straußfurt auf der stillgelegten Bahntrasse entsteht.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fördert den Radweg bereits mit 2,8 Millionen Euro. Das Geld wird im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Klimaschutz durch Radverkehr“ ausgereicht. Nun will das Land Thüringen die Planungskosten für das Projekt übernehmen, die auf rund 500.000 Euro geschätzt wurden. Thomas Frey, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt, freute sich am Montagabend verkünden zu können, dass der Fördermittelbescheid verschickt sei.

Der Eigenanteil für Bad Tennstedt liegt damit laut Olaf Noa vom Bauamt aktuellen Berechnungen zufolge bei 55.000 Euro. Ballhausen muss rund 118.000 Euro aufbringen, Schwerstedt 111.000 Euro und Straußfurt 138.000 Euro. Mit 18.000 Euro die geringsten Kosten hat Herbsleben. Da dort die Radstrecke bereits existiert, sind nur Beschilderung und Ausstattung, etwa mit Rastplätzen, nötig.

Die VG Bad Tennstedt ist federführend beim Bau des Radwegs, für den es schon Anfang der 2000er-Jahre erste Pläne gab. Die Strecke ist elf Kilometer lang und steht unter dem Motto „Radeln – Erholen – Genießen“. Da es aufgrund der langen Planungsphase Verzögerungen gab, sollen nun die beiden Bauabschnitte gleichzeitig umgesetzt werden. Noa informierte in der VG-Sitzung am Montagabend in Bad Tennstedt über die Zeitschiene: Nach der europaweiten Ausschreibung müsse nun ein Planungsbüro gefunden werden. Ziel sei es dann, im Herbst 2021 die Baustelle einzurichten und im ersten Quartal 2023 die Arbeiten abzuschließen.

Die Gesamtkosten für den „Landweg Thüringer Becken“ wurden aktuell mit 4,21 Millionen Euro beziffert. Sowohl Frey als auch Noa betonten aber in der Vergangenheit immer wieder, dass es sich derzeit lediglich um eine Schätzung handelt. Konkrete Zahlen liefert erst das Planungsbüro.