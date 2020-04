40 Säuleneichen wurden am Hauptwegs des Neuen Friedhofs in Mühlhausen gepflanzt.

Weg zum Neuen Friedhof wieder mit Alleecharakter

Der Hauptweg des Neuen Friedhofs in Mühlhausen ist als Allee wiederhergestellt: 40 Säuleneichen pflanzte laut Stadtverwaltung die Stadtgärtnerei. Die Anzahl und die Standorte entsprechen den historischen Aufzeichnungen und wurden mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie abgestimmt.

Denn der in den Jahren 1928 und 1929 angelegte Neue Friedhof ist Zeugnis der Gartenkultur des frühen 20. Jahrhunderts und steht als historische Parkanlage unter Denkmalschutz. Die neuen Bäume haben bereits eine Höhe von fünf bis sechs Metern. „Wir haben entsprechend große Exemplare gewählt, um einen Alleecharakter und eine einheitliche Größe in Verbindung zum Molkenweg zu erzielen“, so der Leiter der Stadtgärtnerei, Peter Weiland.