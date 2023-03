Wegepflege vor dem Saisonstart im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Sechs Ehrenamtliche halten unter Regie des Vereins Welterberegion die Wanderwege im Unstrut-Hainich-Kreis in Schuss. Darauf kommt es insbesondere an. Wann wird auf Hilfe der Wanderer und Radfahrer gesetzt?

In der Region werden derzeit die Wanderwege auf die Saison vorbereitet. Auch auf dem Klosterpfad, einem Nebenweg des Zisterzienserpilgerweges Loccum-Volkenroda, von Mühlhausen zum Hülfensberg und zurück. Dabei helfen vor allem ehrenamtliche Wegewarte. So heißt es vom Tourismusverband Welterberegion Wartburg-Hainich, der ab kommender Woche, 13. März, nicht mehr in Weberstedt, sondern in Bad Langensalza seinen Sitz haben wird.

Klaus Kubelka aus Mühlhausen ist seit 2022 Wegewart für die Welterberegion im Unstrut-Hainich-Kreis. Foto: Claudia Bachmann

Für die Welterberegion Wartburg-Hainich seien es insgesamt sechs Wegewarte, die danach schauen, ob die Wegemarkierungen gut sichtbar sind, die einfache Mängel beseitigen und Kontrollgänge auf den Wegen der Region durchführen, um eventuelle weitere Mängel zu entdecken.

Damit auch Wanderer Mängel schnell und einfach erfassen und an den Tourismusverband melden können, hat der Verband einen Mängelmelder auf der Website installiert, der direkt auf der Startseite von www.welterbe-wartburg-hainich.de zu finden ist. Hier kann die Art des Mangels sowie der genaue Standort eingetragen werden. Dies wird dann an die zuständigen Stellen weitergeleitet.

Für das Finden und Beseitigen der Mängel ist der Verein Welterberegion Wartburg-Hainich auf Hilfe angewiesen. Daher werden alle Wanderer und Radfahrer aufgerufen, mithilfe des Mängelmelders auf Probleme auf den Wanderwegen der Region hinzuweisen. Zudem freut sich der Verband auch stets über neue ehrenamtliche Wegewarte.