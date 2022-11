Weihnachtsfeier für Senioren in Craula

Bad Langensalza. Die Volkssolidarität Bad Langensalza lädt am 8. Dezember Mitglieder und Gäste zu ihrer Weihnachtsfeier ein. Einige Überraschungen sind geplant,

Die Volkssolidarität Bad Langensalza lädt ihre Mitglieder am 8. Dezember zu einer Weihnachtsfeier nach Craula mit Überraschungen, Essen und einer Tombola. Auch Gäste sind willkommen. Der Bus fährt um 14 Uhr los in der Friedrich-Hahn-Straße (alte Kaufhalle), ist 14.05 Uhr am Wiebeckplatz, 14.10 Uhr im Birkenweg und 14.15 Uhr an der Schänke Ufhoven.

Reservierung an Tel.: 03603 / 812361.