Mühlhausen. Am Ökumenischen Hainich-Klinikum waren in letzter Zeit öfter weihnachtliche Klänge zu hören.

Weihnachtsgesang für Patienten des ÖHK in Mühlhausen

Das Ökumenische Hainich-Klinikum (ÖHK) in Mühlhausen hat seinen Patienten die Weihnachtszeit versüßt. Wie es in einer Mitteilung heißt, tourte der Arbeitskreis Geistliches Leben des Klinikums in den vergangenen Tagen mit Gesangseinlagen über das Klinikgelände.

Seit über zehn Jahren hört man in den Häusern des ÖHK zur Adventszeit weihnachtliche Klänge. Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter musste in diesem Jahr allerdings umgedacht werden. Corona-bedingt konnten die Gesangseinlagen nicht in, sondern nur vor den Häusern stattfinden – mit Abstand und Mikrofon. Auch die Auswahl der Lieder fiel etwas anders aus als sonst. Melancholische Texte wurden vermieden, dafür waren stimmungsaufhellende Weihnachtslieder zu hören.