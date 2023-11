Weihnachtskonzert geplant: „Gospelfriends“ aus Bad Langensalza verzaubern mit kirchlichen und modernen Songs

Bad Langensalza. Der Erwachsenen-und Kinderchor aus Bad Langensalza übt regelmäßig im Erprobungsraum. Auftritt in der Gottesackerkirche ist ein jährliches Highlight. Neue Sänger sind immer Willkommen.

Der Chor „Gospelfriends“ aus Bad Langensalza erfreute sich bei einem Konzert am 9. November in Döllstädt an einem besonders dankbaren Publikum. Anja Maroldt, die seit Anfang vorigen Jahres Mitglied der Gesangsgruppe ist, bericht, dass dem Chor die Worte eines der ältesten Dorfbewohner besonders an Herz gingen, der sich für die schönen Stunden bedankte.

Unter der Leitung von Julia Beck besteht der eingetragene Verein derzeit aus 20 Mitgliedern und läuft über die Kirche. Der dazugehörige Kinder-Chor „Gospelfriends Kids“ zählt aktuell 14 Sängerinnen unter der Leitung von Ines und Iris Billhardt, die ebenfalls Mitglieder im Erwachsenenchor sind. Aus einer Familie entstanden, singt der Chor seit 2015 eine Mischung aus flotten, geistlichen, aber auch neuen Liedern, wobei Beck die finale Auswahl der Songs treffe.

Interessierte können bei Proben dabei sein

Geprobt werden die Stücke in den Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass. Bei den Konzerten kommt musikalische Unterstützung von E-Piano, Gitarre, Ukulele, Flöte, Cachon oder Double Shaker zum Einsatz. Meist singen beide Chöre zusammen und teils auch miteinander. Um auch nicht aus der Übung zu kommen, proben die Erwachsenen jeden Montag von 19.30 bis 21 Uhr im Erprobungsraum in Bad Langensalza. Die Kinder üben mittwochs von 16 Uhr bis 17 Uhr.

„Kinder können ab der ersten Klasse teilnehmen und bleiben oft bis zum Jugendalter Mitglied bei den Gospelkids. Im Chor der Erwachsenen sind wir eine bunte Mischung aus jung und erfahren. Man muss kein Instrument spielen oder Noten lesen können. Wichtig ist der Spaß am Singen – etwas Vorerfahrung ist natürlich günstig“, erklärt Maroldt.

Weitere Konzerte sind geplant

Wer Spaß am Singen hat, könne auch gern mal bei den Proben vorbei schauen oder sich unter ines.stephan@web.de oder bei Facebook unter: www.facebook.com/gospelfriendsbl/ bei den jeweiligen Leitern melden.

Für die anstehenden Weihnachtskonzerte probt die Gruppe derzeit vermehrt. Laut der Sängerin sind die jährlichen Sommer- und Weihnachtskonzerte in der Gottesackerkirche immer ein Höhepunkt. „Die Akustik und das Ambiente in der Kirche sind toll. Das schätzen wir und auch die inzwischen gestiegene Zahl an treuen Zuhörern“, sagt sie.

Das nächste Konzert steht am Samstag, 9. Dezember um 14 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Langensalza an. 16 Uhr findet im Rahmen des örtlichen Weihnachtsmarktes ein Konzert mit beiden Chören und zusätzlich einer Bläserkapelle in der Kirche in Schönstedt statt. Der große Auftritt in der Gottesackerkirche folgt am Sonntag, 10. Dezember, 16 Uhr.

In Zukunft möchten „Gospelfriends“ und „Gospelfriends Kids“ noch viele andere Konzerte geben, einige Termine stehen schon fest. „Wie jedes Jahr freuen wir uns, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Awo-Pflegeheims mit einem ‘klingenden Nachmittag’ im Advent eine Freude bereiten zu können“, sagt Anja Maroldt.

Je nach Anfrage singt der Chor auch auf privaten Festen. Über Zuwachs würden sich beide Gesangsgruppen sehr freuen, auch bei den männlichen Mitgliedern gebe es noch Bedarf.

„Das Singen und der Chor tun der Seele einfach gut. Es ist ein schönes Miteinander, und der Spaß am Singen verbindet auf eine besondere Weise“, schwärmt Maroldt.