Weihnachtsmann Christian Degen besucht am Dienstagvormittag das Kinderland am Mühlhäuser Wendewehr.

Weihnachtsmann am Wendewehr in Mühlhausen

Mühlhausen. Der Förderverein des Kinderlands am Wendewehr unterstützt die Kita mit nützlichen Geschenken. Wer der Weihnachtsmann war, lest ihr hier.

Als Weihnachtsmann verkleidet, zog Christian Degen (im Bild) am Dienstagmorgen los, um den 180 Kindern des Mühlhäuser Kinderlands am Wendewehr mit nützlichen Geschenken ein Funkeln in die Augen zu zaubern. Wie Sascha Käding vom Förderverein der Kita berichtet, habe man gesammelt. So sei es möglich gewesen, jeder Kindergartengruppe ein Geschenk zu übergeben. Puppenmöbel, Puzzle und Brettspiele – Dinge, die der Träger nicht so nebenbei anschaffen könne. Der Förderverein zählt derzeit knapp 20 Mitglieder, Sascha Käding würde sich über weitere Beteiligung freuen.