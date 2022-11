Weihnachtspyramide stärkt Zusammenhalt im Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis

Sollstedt. In einem Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis haben Ehrenamtliche ihr Weihnachtssymbol gemeinsam restauriert. Das stärkt den Zusammenhalt in einem schwierigen Jahr.

Seit nunmehr 33 Jahren dreht sich in Sollstedt ab dem erst Advent die mehr als vier Meter hohe Weihnachtspyramide. In diesem Jahr strahlt sie in neuem Glanz. Eine Überarbeitung der Metallkonstruktion, der Holzteile und der Elektrik war nötig geworden.

Eine Feuerverzinkerei sponserte das Sandstrahlen. Zudem wurden in einer Gemeinschaftsarbeit vom Sollstedter Heimatverein und dem Feuerwehrverein alle Holzteile auseinander gebaut, abgeschliffen und neu gestrichen. Alle Elektroleitungen wurden erneuert und Glühlampen eingesetzt, die nun wie echte Kerzen flackern.

Die gelungene Restaurierung wurde nun gemeinsam gefeiert. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ertönten weihnachtliche Dudelsackklänge. Dabei wurde die Pyramide bei besinnlichen Trompetenklängen zum nunmehr 33. mal in Bewegung gesetzt.

Sylvia Bertz, die Vorsitzende des Heimatvereins, betonte, wie wichtig gerade in diesem „schicksalhaften Jahr“ die Pyramide für den Zusammenhalt des gesamten Dorfes sei. Sie dankte allen Helfern für ihre Unterstützung.

Gebaut wurde die Weihnachtspyramide 1989 vom damaligen Bürgermeister Peter Schill und seinem Sohn.