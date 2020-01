Die frühere Malzfabrik an der Langen Straße in Bad Langensalza ist eine Ruine. Was aus ihr werden wird, ist nach wie vor unklar.

Weiter Stillstand an der alten Malzfabrik in Bad Langensalza

Was soll aus der ehemaligen Malzfabrik an der Langen Straße in Bad Langensalza werden? Diese Frage beschäftigte den städtischen Bauausschuss. Bewegung ist auf dem Gelände nicht in Sicht. „Wir sollten uns als Ausschuss zu diesem Thema positionieren“, sagte der der Vorsitzende Silvio Hellmundt (WIR) angesichts des fortschreitenden Verfalls des Gebäudes, das womöglich einsturzgefährdet sei. Man habe des Thema wiederholt mit dem Denkmalschutz besprochen, komme aber nicht weiter, entgegnete Baufachbereichsleiter Gerrit Haase.

Interessent für das Hauptgebäude an der Langen Straße Die Ruine gehört der Stadt. Es habe sogar einen Investoren gegeben, der sich für das Hauptgebäude an der langen Straße interessierte. Voraussetzung sei jedoch, dass das marode Seitengebäude und der Fabrikbau mit den Türmen abgerissen werden können. Die Keller im rückwärtigen Teil seien zudem völlig zugemüllt aus früheren Zeiten. Dagegen sträube sich jedoch die Denkmalpflege. Die erkenne zwar an, dass der Bau nicht mehr sonderlich stabil sei, schlage aber vor, ihn mit Fundamenten zu unterfangen und ihn so als Industriedenkmal zu erhalten: „Wir haben den Abbruch beantragt, aber es führt kein Weg rein“, sagte Haase. Den rückwärtigen Teil Richtung Milchgasse mit seinen Belüftungstürmen würde die Stadt gerne abreißen, darf aber nicht. Foto: Klaus Wuggazer Die Stadt kämpfe zudem darum, Fördermittel für die Sicherung des Hauptgebäudes zu bekommen, das das Straßenbild präge und erhalten werden könnte. Hier könnten zum Beispiel Wohnungen entstehen. Aber einen Weg aus dem Dilemma könne man nur gemeinsam mit dem Denkmalschutz finden. Seit fast zwei Jahren habe sich inzwischen nichts mehr getan. Thomas Kühmstedt (WIR) zeigte sich ebenfalls besorgt um den Zustand der Gebäude: „Stahlträger hängen frei in der Luft“, die riesigen Keller reichten bis zu zehn Meter tief, was eine weitere Gefahr darstelle. Die Türme seien keine Schornsteine, sondern weniger stabile Lüftungstürme. „Ich habe auch keine Lösung, aber wir müssen das Thema auf der Tagesordnung behalten den schweren Weg gemeinsam mit dem Land gehen“, so Kühmstedt. Vielleicht soll man nochmals einen Abrissantrag stellen oder ein neues statisches Gutachten in Auftrag geben. „Ohne Förderung und ohne die nötige Abrissgenehmigung wird das keiner anfassen“, meinte jedoch Alexander Ernst (Bürgerliste/FDP). Teil der Bewerbung als Außenstandort für Bundesgartenschau Für die alte Fabrik, das letzte große Relikt der einst blühenden Malzproduktion in Bad Langensalza, gab es schon öfter Pläne. So befassten sich vor gut zehn Jahren Weimarer Studenten damit und schlugen unter anderem die Nutzung als eine Begegnungsstätte oder Stadt-Information vor. Auch eine Kletterhalle war vor etwa fünf Jahren im Gespräch. Im Stadtentwicklungskonzept spielt die alte Fabrik mit dem angrenzenden Areal zwischen der Langen Straße, Poststraße und dem Barfüßer-Komplex ebenfalls eine Rolle. Der ehemalige Steinbruch Milchgasse könnte ein neuer Stadtgarten werden, heißt es dort. Ein sogenanntes Blockkonzept könnte der Planung einer teilweise neuen Bebauung des Fabrikgeländes dienen. Unter dem Titel „Vom Travertin zum Themenpark“ ist das Gelände auch Teil der Bewerbung als Außenstandort für die Bundesgartenschau 2021, die die Stadt 2015 abgab.