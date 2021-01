Weitere 15 Todesfälle im Unstrut-Hainich-Kreis

Weitere 15 Tote mit dem Covid-Virus hat der Unstrut-Hainich-Kreis am Samstagmorgen vermeldet. Damit sind seit Pandemiebeginn 166 Menschen mit dem Virus gestorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

384 Menschen aus dem Landkreis sind nachweislich corona-positiv, knapp 25 weniger als Donnerstag gemeldet. 39 Infizierte werden in einem Krankenhaus behandelt, 17 weniger als in der Statistik am Donnerstag ausgewiesen. Ein Mensch kämpft derzeit mit einem schweren Verlauf der Krankheit, heißt der Statistik.

Wieder einen leichten Anstieg gab es nach den Meldezahlen am Freitag und am Samstag bei den infizierten Bewohnern von Pflegeheimen von 65 am Donnerstag auf 79 -- Mittwoch waren es 127. Samstag wurden 27 Mitarbeiter von Pflegeheimen als infiziert vermeldet.