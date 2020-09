Weitere Investitionen am Mühlhäuser Schwanenteich

Sanierung und Umgestaltung von Sport- und Jugendcamp und Campingplatz am Schwanenteich, unmittelbar angrenzend an das Freibad, sind auf den Weg gebracht. 60.000 Euro gab der Stadtrat am Donnerstagabend für die Planung der vorgesehenen Arbeiten an den Anlagen aus.

Das ist rund halb so viel, wie die Verwaltung vorgeschlagen hatte.

Den Änderungsantrag hatte Stefan Sippel (Bürgerliste) eingebracht, der nicht nur vorschlägt, die Planung vom Rathaus übernehmen zu lassen, sondern sich auch einen Wettbewerb von Studenten um den Röbling-Preis vorstellen kann. Die Höhe der Planungskosten hatten auch andere René Seyfert (SPD) kritisiert.

Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) sieht nun höhere Kosten für andere Projekte auf die Stadt zukommen, wo nun die Planungsleistungen ausgeschrieben werden müssen. Die Verwaltung könne die Vielzahl der Aufgaben nicht leisten. „Dieser Fachbereich ist schon jetzt randvoll mit Arbeit“, sagt Sill.

Einig ist sich der Rat, dass etwas passieren muss: Das Gemeinschaftsgebäude sei in desolatem Zustand und kaum mehr nutzbar. Die Bungalows sollen saniert und erneuert, die Freifläche soll umgestaltet werden. Vorstellbar sind nach Vorstellung der Verwaltung, die die Beschlussvorlage eingebracht hat, weitere Stellplätze für Caravans und Chalets.

Neu genutzt werden soll das ehemalige Gaststättengebäude. Gäste des Sport- und Jugendcamps und des Campingplatzes können seit der Freibaderöffnung die sanitären Anlagen mitnutzen.

Zudem will sich Mühlhausen um Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für die Sanierung der Kulturstätte Schwanenteich bewerben. Die soll in den kommenden Jahren überholt werden. Derzeit läuft eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Es gibt drei Bewerbungen; Bewerbungsschluss ist Ende Oktober. Die Jury soll im November entscheiden, welcher Planer ausgewählt wird. Der soll laut Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) zwei Varianten aufzeigen: eine, bei der möglichst viel der bestehenden Innenarchitektur übernommen wird, und eine „ohne jede Grenze im Denken“. In einer ersten Ausschreibungsrunde der Planungsleistungen hatte es nicht einen Bewerber gegeben. Für die Planungsleistungen an der Kulturstätte sind 220.000 Euro vorgesehen.