Weitere mögliche Wohnflächen für Bad Langensalza

Der Flächennutzungsplan (FNP) für Bad Langensalza geht in die nächste Runde: Am Donnerstag soll der Stadtrat den überarbeiteten Entwurf billigen und dessen nächste öffentliche Auslegung beschließen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Kulturzentrum und ist öffentlich. Dabei gelten für Abgeordnete und Besucher Hygiene- und Abstandsregeln.

Im Vergleich zum ersten Entwurf des Plans hat es nach der ersten Anhörungs-Runde zwar Änderungen gegeben, aber keine grundlegende Revision. Im Bauausschuss erläuterte der beauftragte Planer Rasmus Röhling von der Gesellschaft für Ökologie und Landschaftsplanung in Weida die wesentlichen Neuerungen des Plans, der die jetzige und künftige Nutzung aller Flächen im Stadtgebiet beschreibt. Festlegungen etwa, ob es sich bei Arealen um Wohn- oder Mischgebiete handelt, haben Folgen für Lärmschutz, Bebauung oder die Niederlassung von neuen Betrieben. Themen wie Wohnen, Umweltschutz, Landwirtschaft, Verkehr und Gewerbe prägen den Plan.

Aufgenommen wurde nun Klettstedt, seit 1. Januar 2019 neuer Ortsteil der Stadt. Die Fläche des Dorfes wird zu über 90 Prozent für Agrarzwecke genutzt, sagte Röhling. Aber auch ein kleines Gewerbegebiet gibt es am westlichen und Wald am östlichen Ortsrand. Auch weitere Aktualisierungen haben sich ergeben. So wurde inzwischen von der Kreis-Naturschutzbehörde das Badewäldchen unter Schutz gestellt – mit Blick auf die nahen Schwefelquellen. Das steht nun auch im FNP.

An der Einstufung der Kleingärten „Am Volkspark“ als künftiges Baugebiet hatte sich einst ein Streit entzündet. Der sei beigelegt und solle nicht immer wieder angefacht werden, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Im FNP wurde für die Gärten ein fünf Jahre dauernder Bestandsschutz festgeschrieben – unter diesen Bedingungen hielt der Rat an der Einstufung als Baugebiet fest. Auch die geforderte Bodenuntersuchung sei inzwischen abgeschlossen, hieß es im Ausschuss. Bei über 20 Probebohrungen in bis zu fünf Meter Tiefe hätten sich keine Hinweise auf eine alte Deponie ergeben, wohl aber an zwei Stellen kleinere Asche-Ablagerungen, sagte Röhling. Alles weitere müsse im Rahmen eines späteren Bebauungsplanverfahrens geklärt werden.

Die Gartenanlagen Bodenreform, Böhmenweg und Taubental werden als Dauerkleingärten festgeschrieben. Damit genießen sie einen noch höheren Schutz als die nach Bundesgesetz eingestuften Gärten.

Festgeschrieben werden sollen Bebauungspläne, die die Stadt zwischenzeitlich auf den Weg gebracht hat. Dazu gehören: Das neue Baugebiet am Thiemsburger Weg, für das der Rat ebenfalls am Donnerstag das Verfahren starten soll; das „Power to X“-Projekt zur Speicherung von Solarenergie im Gewerbegebiet Nord, die geplante Erweiterung des Nord-Industriegebiets inklusive Erhalt des Flugplatzes; der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Tonnaer Straße samt Festschreibung eines Sondergebiets für die Mühle; der Plan für das Stadtteilzentrum Nord, der bald öffentlich ausliegt; und der beschlossene Plan, der an der Netzbornstraße in Zimmern einen Neubau zulässt.

Neu aufgenommen wurde der Vorschlag eines Eigentümers, einen 1,6 Hektar großen Teil der Gewerbeflächen der Wollgarnspinnerei (Ecke Vor dem Westtor/Thiemsburger Weg) als künftiges Wohngebiet auszuweisen. Auch an der verlängerten Oststraße wurden auf Anregung von Bürgern Bauflächen aufgenommen, für die jedoch ebenso weitere Planungen nötig sind.

Eine kurze Debatte gab es zur geplanten B84-Umgehung von Bad Langensalza-Ost bis nördlich von Merxleben. Die ist zwar lange nicht in Sicht, soll aber unbedingt aufgenommen werden, waren sich Redner aller Fraktionen einig. Alle plädierten für eine möglichst weit östlich verlaufende Variante, um die Gewerbegebiete Ost und Merxleben-West – das künftig letztmalig erweitert werden soll – sowie das Schwefelquellgebiet nicht zu beeinträchtigen.