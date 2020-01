Weitere Schulen und Hallen sollen saniert werden

Das Schul- und Sporthallen-Sanierungsprogramm des Unstrut-Hainich-Kreises geht weiter. In diesem und den nächsten Jahren sollen über 18,6 Millionen Euro investiert werden, davon fast 10,7 Millionen alleine 2020. Das geht aus dem Entwurf des Schulnetzplans hervor, der dem Kreistag seit gut einem Monat vorliegt.

Größter Posten ist die laufende Sanierung und Erweiterung der Salza-Halle in Bad Langensalza. Sie schlägt in diesem Jahr mit 4,2 Millionen Euro zu Buche. Ziel ist die Fertigstellung bis zum August. Rund 13 Millionen Euro sollen dann verbaut worden sein. Die 25 Jahre alte Halle, die dem Schul-, Vereins- und Spitzensport dient, soll dann auch fit sein für europäischen Spitzensport. So sollen 2000 statt bisher 1000 Zuschauer auf den Rängen Platz finden und die Spiele von beiden Seiten des Feldes verfolgen können. Im September soll das erste Heimspiel des Frauenbundesliga-Handballvereins Thüringer HC in der modernisierten Halle steigen.

Ein weiteres Großprojekt direkt nebenan

1,12 Millionen Euro stehen 2020 im Plan für ein weiteres Großprojekt direkt nebenan: Die Komplettsanierung des Hauses 2 des Salza-Gymnasiums. Auch sie läuft, liegt im Plan und soll zum neuen Schuljahr fertig sein. Rund 2,7 Millionen Euro sollen dann insgesamt investiert worden sein.

Die Novalis-Regelschule in Bad Tennstedt sollte schon ab 2019 grundsaniert werden. Das Vorhaben wurde vom Kreis verschoben. In diesem Jahr soll nun zumindest die Planung erfolgen, der Bau ist für 2021/22 vorgesehen. Foto: Sabine Spitzer

Die Generalsanierung der Regelschule in Bad Tennstedt soll in diesem Jahr beginnen – jedenfalls die Planung dafür, die mit 214.000 Euro veranschlagt ist. In den nächsten beiden Jahren sollen dann per verbindlicher Festlegung im Haushalt gut vier Millionen Euro für den Bau bereitgestellt werden.

Über eine Million Euro kosten wird die bevorstehende Sanierung der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Heyerode, die sich bis 2021 hinziehen wird.

Fast eine Million Euro für Forstbergschule

Mit 670.000 Euro in diesem und 286.000 im nächsten Jahr ist die Forstbergschule in Mühlhausen der nächste große Brocken im Plan. Hier sollen Heizung und Sanitäranlagen erneuert und die Schule barrierefrei werden.

Summen zwischen 90.000 und mehreren Hunderttausend Euro stehen im Planentwurf für folgende Projekte: Brandschutzmaßnahmen sowie Sanierung und Ausstattung der Schülerspeisung an der Sonnenhofschule Bad Langensalza; Ersatzneubau eines Sanitärgebäudes an der Grundschule Großengottern; Dacherneuerung an den Grundschulen Katharinenberg und Oberdorla; Sanierung der Halle an der Martini-Grundschule; Malerarbeiten in der Regelschule Weberstedt; Brandschutzmaßnahmen in den Gymnasien Tilesius und Großengottern sowie den Gemeinschaftsschulen Hüpstedt und Menteroda.

Sanierungsbedarf wird auf 25 Millionen Euro geschätzt

Planungen angeschoben werden für eine neue Kleinsportanlage am Gymnasium Großengottern und die Heizungssanierung in der Forstbergschule.

Neben den Geldern für bauliche Maßnahmen sind auch Mittel für die Ausstattung der Schulen vorgesehen. etwa für neue Werk-Unterrichtsräume in den Grundschulen Margareten und Bad Tennstedt.

Den Sanierungsrückstand bei den Schulen im Kreis bezifferte Landrat Harald Zanker (SPD) Mitte 2019 auf rund 25 Millionen Euro. Die Prioritäten würden von mehrere Faktoren beeinflusst: Vorrang hätten Arbeiten, wo sie etwa aus Brand- oder Arbeitsschutzgründen vorgeschrieben seien. Zweitens komme es auf das verfügbare Geld an. Vorgaben machten auch die Fördergeber. Am Ende entschiede auch der Kreistag mit – über den Haushalt.