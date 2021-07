Weiterer Elektrobus in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Umweltministerium fördert Anschaffung mit 500.000 Euro.

Einen weiteren Elektrobus wird das Bad Langensalzaer Unternehmen Salza-Tours ab 2023 in der Region einsetzen. Für die Anschaffung gab es nun einen Förderbescheid über rund 500.000 Euro vom Thüringer Umweltministerium, wie er in einer Pressemitteilung heißt. Bei Salza-Tours sind bereits drei Elektrobusse im Linienverkehr im Einsatz – das Unternehmen ist landesweit Pionier und setzte schon 2016 erstmals zwei batteriegetriebenen Busse in der Stadt ein. 2019 folgte ein weiterer, der im Überlandverkehr fährt. Der vierte E-Bus soll laut Ministerium ebenfalls vorwiegend außerhalb der Kernstadt fahren, in die südöstlichen Ortsteile bis nach Aschara.

Mittlerweile gibt es in Thüringen zunehmend Elektrobusse, auch weil das Umweltministerium sie mit EU-Mitteln fördert. Über 16 Millionen Euro seien so bereits an Nahverkehrs-Unternehmen geflossen für bislang 21 Fahrzeuge. Spitzenreiter bei den Landkreisen ist Nordhausen mit sechs Bussen, bei den Städten sind es Heiligenstadt mit vier – wie bald auch in Bad Langensalza - sowie Meiningen und Jena mit je drei. Hintergrund ist auch, dass eine EU-Richtline vorschreibt, dass bis 2025 knapp die Hälfte aller neuen Busse im Nahverkehr saubere oder emissionsfreie Antriebe haben müssen.