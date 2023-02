Welterberegion Wartburg-Hainich schult angehende Komfortdenker

Unstrut-Hainich-Kreis. Städte und Betriebe nehmen mit mit Blick auf Touristen Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Qualität in den Blick.

Mehr Qualität, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit strebt die Welterberegion Wartburg-Hainich an. Sie will zur „Komfortdenkerregion“ werden. Dafür bildet sie regionale Partner aus. Die jüngste Schulung widmete sich laut einer Pressemitteilung Fragen wie: Was erwarten die Gäste von einem Besuch in der Welterberegion? Wie können diese Erwartungen erfüllt werden? Dazu kamen in Kammerforst zwei Tage lang 14 Vertreterinnen und Vertreter der Städte Bad Langensalza, Eisenach, Gotha und Mühlhausen, des Nationalparks Hainich sowie einiger Betriebe zusammen.

Auch Abläufe in eigenen Betrieben unter der Lupe

In acht Schulungsstunden lernten sie verschiedene Aspekte von Qualitätsmanagement, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit kennen. Dabei gab es Einblicke in bereits praktizierte, gute Beispiele aus Betrieben und Regionen und Ideen zur Umsetzung von Maßnahmen. Es wurde auch der Blick auf den eigenen Betrieb gelenkt. Ziel sei, dass die ausgebildeten Komfortdenker ihre eigenen Betrieben unter die Lupe nehmen und dabei auf die drei großen Themen achten.

Dabei entdeckte Schwächen sollen verbessert und auch die eigenen Mitarbeiter sensibilisiert werden. Am Ende wolle man die gesamte Welterberegion langfristig als Komfortdenker-Region etablieren. „Es ist nun klar, dass Barrierefreiheit nicht nur Menschen im Rollstuhl betrifft und Nachhaltigkeit nicht nur Ökologie bedeutet, sondern viel mehr dahintersteckt“, sagte Stefan Seelig, Leiter der Tourist-Information Gotha. Jochen Birkenmeyer, Leiter des Lutherhauses in Eisenach, meint, dass das Zusammendenken aller Themen unter dem Begriff „Komfort“ einen neuen Ansatz darstelle.