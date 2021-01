Weniger akute Corona-Fälle im Unstrut-Hainich-Kreis

Teils deutliche Rückgänge, teils Verharren auf hohem Niveau – das gilt für die Corona-Zahlen im Unstrut-Hainich-Kreis.

Am Sonntag waren 521 Menschen akut mit dem Virus infiziert, fast 100 weniger als noch am Freitag. 27 neue Fälle einer Infektion wurden von Samstag auf Sonntag registriert. Die Zahl der mit dem Virus Gestorbenen blieb am Sonntag bei 146, das sind sieben mehr als am Freitag.

Vier weitere Patienten müssen aktuell in einem Krankenhaus behandelt werden. 68 sind es nun insgesamt, bei keinem wird bislang ein schwerer Verlauf diagnostiziert. Angestiegen ist die Zahl der Infizierten in Pflegeheimen auf 147 (Samstag: 141). 38 Fälle gibt es derzeit beim Personal.

Die Inzidenz - die Zahl der Infizierten in sieben Tagen, umgerechnet auf 100.000 Einwohner - wurde am Sonntag mit 261 angegeben. Das ist in Thüringen der vierthöchste Wert aller Landkreise.

