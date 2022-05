Weniger Infizierte, aber hohe Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Sieben-Tages-Wert ist der vierthöchste in Thüringen.

Einen weiteren Rückgang der Corona-Infektionen meldete das Landratsamt am Montag. Aktuell infiziert sind demnach 338 Menschen, knapp 100 weniger als am Freitag. Die Sieben-Tages-Inzidenz blieb mit 315,6 fast unverändert. Nach wie vor liegt der Kreis damit landesweit gesehen weit oben, nur im Eichsfeld, in Jena und in Weimar sind die Werte noch höher. Elf Betroffene aus dem Kreis müssen zur Zeit stationär behandelt werden.