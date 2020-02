Poetry Slam in Mühlhausen: Leonore Walda (Eisenach), Stefanie Menschner (Chemnitz), Carro Goebel (Heidelberg), Eva Stützer (Moderation), Matthias Klaß (Eisenach), Jennica Sarah (Jena), Karlotta Nordström (Erfurt), vorn mit Gitarre: Ludwig Wright

Wettstreit der besten Dichter

Auf dem Schlachtfeld des 9. Dichterwettstreits, der Endstation Alter Bahnhof Mühlhausen, ging es am Freitagabend literarisch emotional, romantisch, nachdenklich und amüsant heiß her. Sechs selbst ernannte Dichter/Innen traten im Wettstreit mit ihren Texten gegeneinander an und feierten gemeinsam mit dem Publikum den kritischen Gedanken, die lyrische Kunst und die ausgeklügelte Pointe.

Die Poetenschlacht Mühlhausen wird ausgerichtet von JiM – der Jugendinitiative Mühlhausen – und dem Thüringer Highslammer Erfurt. Zur musikalischen Unterstützung hatten die Organisatoren Ludwig Wright eingeladen, der in Hohengandern (Eichsfeld) aufwuchs und mittlerweile seine Heimat in London gefunden hat. Mit Titeln aus seiner neuen CD „Love“ verzauberte er das Publikum, riss es mit und band es in seinen Vortrag ein. Heiß begehrt war die unikale, handgemachte Waffennachbildung, die vom Bruder der souveränen Moderatorin Eva Stützer gefertigt wurde. In diesem Jahr durfte sich die Siegerin über einen einzigartigen Bogen freuen. Ein Weltuntergangsszenario brachte Matthias Klaß mit seinem Text zum Edelweiß auf die Bühne, welches er mit jeder Menge Gesellschaftskritik versetzte. Leonore hatte ihren Text kurzerhand im Zug geschrieben, Jennica erfreute mit einem Liebesgedicht und Karlotta mit dem Märchen vom „Blauröckchen und dem bösen Volk“. Fünf Wertetafeln wurden im Publikum verteilt. In zwei Runden und einem furiosen Finale konnte sich Stefanie Menschner (Chemnitz) dicht gefolgt von Carro Göbel (Heidelberg) den ersten Platz sichern. Stefanie brillierte mit ihren Vorträgen „Alles topp, immer wieder gerne, 4 von 5 Sterne“ und „Bewerbungen“. Sie befasste sich mit dem Menschen, der das eigentliche Problem der Demokratie sei. Carro faszinierte mit einem Liebesgedicht passend zum Valentinstag „Das Hier, das Wir wird nie vergehen“. Ihren 50. Auftritt bestritt sie mit einem Text zum Thema Depression. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Im Finale thematisierte sie die Welt, die es zu beschützen gilt.