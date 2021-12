Wichteln gegen die Einsamkeit in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Alloheim-Senioren-Residenz ruft wieder zu einer Geschenkaktion auf.

Zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ ruft jetzt schon zum zehnten Mal die Alloheim-Senioren-Residenz „An der Therme“ in Mühlhausen auf. Bürger, Vereine, Unternehmen, Kitas oder Schulen sind gebeten, kleine Geschenke in der Einrichtung abgeben. Am Weihnachtsabend werden diese dann an einsame und alleinstehende Senioren der Region verteilt.

Während die meisten den Heiligen Abend mit der Familie oder Freunden feiern, müssen viele ältere Menschen diesen besonderen Abend und die Festtage in der Einsamkeit verbringen. „Die Zahl der alleinstehenden Senioren wächst von Jahr zu Jahr“, weiß Einrichtungsleiter Martin Salzer.

„Um den materiellen Wert der Wichtelpakete geht es dabei nicht“, sagt der Einrichtungsleiter. Es zähle, dass die Geschenke von Herzen kommen. Es sei egal, ob es sich um einen Gutschein, ein Hörspiel, selbst gebackene Plätzchen oder auch Gebasteltes handelt.

Die Wichtelpakete können persönlich in der Einrichtung abgegeben werden oder per Post an die Alloheim-Senioren-Residenz „An der Therme“, Brunnenstraße 124 in 99974 Mühlhausen geschickt werden. Geschlechtsspezifische Geschenke sollte man am besten mit einem „M“ für männlich, oder „W“ für weiblich markierten, informiert Salzer.