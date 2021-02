Wie Apps die Arbeit erleichtern

Die Agentur für Arbeit in Gotha bietet Unternehmern aus dem Unstrut-Hainich-Kreis am 18. Februar von 9 bis 11 Uhr ein Onlineseminar zum Thema Telefon- und Internetkonferenzsysteme, Messengerdienste und Kollaborationstools an. Wie Agentursprecher Mario Greinert mitteilt, soll das Seminar zeigen, wie Arbeitsalltag und Unternehmenskommunikation in Zeiten von Homeoffice durch digitale Medien erleichtert werden können.

Das Seminar wird in Kooperation mit dem Mittelstand-4.0-Kommunikationszentrum in Ilmenau angeboten. Im Fokus stehen folgende Fragen: Was können die digitalen Werkzeuge? Wie wendet man sie richtig an? Für welchen Zweck ist welches Tool optimal geeignet? Wo sind die Vorteile, aber auch Grenzen der jeweiligen Tools? Wie es in einer Mitteilung heißt, werden die gängigen Apps im ersten Teil des Onlineseminars an Praxisbeispielen vorgestellt. Im zweiten Teil können die Teilnehmer sich selbst ausprobieren. Laut Greinert haben sich bereits etwa 90 Teilnehmer angemeldet. Bis 17. Februar ist das noch möglich. Alle Teilnehmer erhalten dann einen Zugangslink zum Seminar.

Anmeldung bitte unter: gotha.pressemarketing@arbeitsagentur.de mit dem Betreff „Zoom-Seminar“