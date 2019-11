Wie eine Hexe in ein viel zu kleines Ofenloch passt

Mit Hänsel und Gretel kommt ab Samstag eines der bekanntesten Weihnachtsmärchen auf die Bühne der Theaterwerkstatt 3K. Diana Floetenmeyer und Peter Wagner werden auf der Bühne stehen. Es ist die 111. Premiere der Mühlhäuser Theaterwerkstatt. Unterstützt werden sie von Ronald Mernitz vom „Erfreulichen Theater“ aus Erfurt. Der gastierte im Oktober mit dem Stück „Ich will das, was du nicht willst“ in Mühlhausen. „Es war einfach toll“, schwärmt Wagner darüber, wie Mernitz Text und Stoff selbst erarbeitet hat. Jetzt arbeiten die Drei das erste Mal zusammen.

Vieles wurde in den vergangenen Wochen von Floetenmeyer und Wagner bereits erarbeitet, nun ist es an Mernitz, dem Stück den letzten Schliff zu geben. „Es ist das erste Mal, dass wir so selbstständig gearbeitet haben, aber es ist wichtig, dass uns einer jetzt den Spiegel vorhält“, meint Wagner. Mernitz schrieb für das Mühlhäuser Stück auch die Textfassung.

Bei der Erarbeitung des Stückes hilft der Erfurter Ronald Mernitz. Foto: Claudia Bachmann

Entstanden ist ein kleines, kompaktes Märchen, mit dem die beiden 3K-Akteure in der Vorweihnachtszeit auch auf Reisen gehen werden. Neben der Premiere sind zudem drei weitere Aufführungen in der Kilianikirche geplant. Gibt es Anfragen von Schulklassen, dann könne man die ohne weiteres auch mit einer Aufführung in der Theaterwerkstatt bedienen. Dort gibt es gut 50 Plätze. An der Bühnendekoration arbeiteten unter anderem Katrin Prinich, Barbara Erbe und Silvana Krause mit. Für das Plakat zum Stück zeichnet sich die Jugendkunstschule verantwortlich. „Das Stück ist ein Gemeinschaftswerk, auf das wir schon jetzt stolz sind“, sagt Floetenmeyer. Und gemeinsam überlegte man in den vergangenen Tagen auch, wie man eine große Hexe, wie sie Peter Wagner verkörpert, in das viel zu kleine Ofenloch befördert.

Die Musik zum Märchen stammt von Fritz Bauer. Das Kinderlied von Hänsel und Gretel, die sich im Wald verliefen, wiederholt sich in der Aufführung auf verschiedene Weise – mal drohend, mal poetisch. Ronald Mernitz hat das Stück bereits selbst im „Erfreulichen Theater“ gespielt, auch da untermalt von Bauers Musik.

Markante Hexenhand. Foto: Claudia Bachmann

Die Aufführungen des Grimmschen Märchens gehören zur Weihnachtstheaterwoche, die die Weihnachts-Gastspielwoche ablöst. Neben der Mühlhäuser Theaterwerkstatt werden auch die Schauspieler vom „Red Dog Theater“ Potsdam, vom Marotte-Tourneetheater Karlsruhe und dem Figurentheater Meensen auf der Bühne stehen.

Aufführungen

„Hänsel und Gretel“: 30. November, 17 Uhr: Premiere. 2., 3. und 4. Dezember, jeweils 10 Uhr.

„Tischlein deck dich“: 1. Dezember, 16.30 Uhr, anschließend kann gebastelt werden

„Vom Fischer und seiner Frau“: 5. Dezember, 10 Uhr, „Red Dog Theater, Potsdam

„Geschichte vom kleinen Gespenst“: 6. Dezember, 10 Uhr, Knalltheater, Leipzig

„Peter und der Wolf“: 9. Dezember, 10 Uhr, Marotte-Figurentheater, Karlsruhe

„Der gestreifte Kater und die Schwalbe Sinhá“: 16. Dezember, 10 Uhr, Figurentheater Gingganz, Meensen

Karten: Tel. 03601/440937