Wie man Weihnachten zum Engel wird

Herbsleben. Weihnachtsengel zum Mitnehmen heißt die Aktion, die Pfarrerin Christina Petri in Herbsleben ins Leben gerufen hat. In der evangelischen Trinitatis-Kirche können sich die Menschen auf eine Bank setzen, hinter der Flügel angebracht sind. Wie Petri mit ihrer Tochter Ronja Tobert (10) zeigt, soll dann ein Foto gemacht und zu jemandem geschickt werden, der derzeit einen Engel braucht.

Es solle demjenigen sagen, fürchte dich nicht, erklärt die Pfarrerin. Diese himmlische Botschaft greift auch ein Spiel mit dem Namen „Mensch, fürchte dich nicht“ auf, das man sich in der Kirche mitnehmen kann. Ebenso wie einen Strohhalm aus der Krippe. „Weihnachten soll zum Strohhalm für die Menschen werden“, erklärt Petri die Idee, die dahinter steckt.

In Herbsleben findet an Heiligabend um 17 Uhr zwischen Kirche und Feuerwache ein Krippenspiel statt, das in diesem Jahr wegen der Corona-Situation von Erwachsenen gestaltet wird. Um 21.30 Uhr gibt es in der Kirche ein weiteres Krippenspiel in der Kirche, das mit Knicklichtern gestaltet wird. „Es ist wichtig, dass wir die Geschichte von Christus weitererzählen“, sagt Petri. Die Kinder haben ihr Krippenspiel diesmal aufgezeichnet, es kann online angeschaut werden und zu haben ist es auch auf DVD. (sas)