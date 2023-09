Wie sicher ist Mühlhausen?

Im Juli gab es einige Einbrüche und Einbruchversuche in Mühlhausen – hier in einen Laden am Steinweg. Wie ist es um die Sicherheit bestellt?

Mühlhausen. Experten und Politik wollen das Thema Sicherheit in Mühlhausen diskutieren. So kann man mitmachen.

Zu einem öffentlichen Sicherheitsdialog lädt die CDU Mühlhausen für Montag, 11. September, 18 Uhr, in den „Treff-Punkt“ der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) im Kittel 8 ein. „Die Kriminalitätszahlen im Unstrut-Hainich-Kreis verweilen auf hohem Niveau. In der Stadt macht sich eine gewisse Angst bemerkbar. Doch wie steht es wirklich um die Sicherheit in unserer Stadt?“, das will man laut dem Vorsitzenden des Stadtverbands, Kevin Vogler, mit dem Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Volker Bade, dem innenpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Raymond Walk, dem Landtagsabgeordneten Jonas Urbach sowie dem Bundestagsabgeordneten Christian Hirte diskutieren.