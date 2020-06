Eineinhalb Stunden dauert eine Führung durch Mühlhausens Altstadt, die jetzt am Wochenende wieder angeboten wird.

Mühlhausen. Die Tourist-Information bietet am kommenden Wochenende wieder öffentliche Führungen durch historische Stadtviertel an.

Wieder Führungen durch Mühlhäuser Altstadt

Die Tourist-Information Mühlhausen bietet am kommenden Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juni, jeweils 11 Uhr, wieder öffentliche Führungen durch die Altstadt an. Laut Mitteilung sind diese Rundgänge auf 15 Teilnehmer begrenzt, deshalb wird eine Anmeldung unter Telefon: 03601/404770 empfohlen. Ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen und Abstandsregeln eingehalten werden. Treffpunkt ist an der Tourist-Info. Preis: 5 Euro pro Person.