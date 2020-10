Wieder Gastgeber für deutsche Meisterschaft in Mühlhausen

Es geht um Maximalkraft beim Gewichtheben, darum, das Körpergewicht nach dem Hängen an den Ringen in den Stütz zu bringen, um Ausdauer beim Lauf um den Schwanenteich und im Schwimmbecken, um Geschicklichkeit. Vor allem aber geht es um Mannschaftsgeist und Siegeswillen.

Am Wochenende ermitteln 16 Teams mit je acht Mannschaftsmitgliedern im Hotel Stadt Mühlhausen in der Kasseler Straße den deutschen Meister der Fitness-Bundesliga. Die Qualifikation konnte aber – der Corona-Einschränkungen geschuldet – nicht im direkten Kampf gegeneinander errungen werden, es zählten die Punkte in den heimischen Studios. Die Pandemie-Vorschriften verhindern auch, dass 48 Mannschaften, so wie vor Jahresfrist geplant, antreten können.

Kraft war im DM-Finale 2019 gefragt, als gefordert war, im Handstand zu gehen. Foto: Claudia Bachmann

Die Tennishalle wird seit Sonntag zur Arena. Reckstangen, Ergometer, Laufbänder werden aufgebaut, weitere Geräte aufgestellt.

Die die Wettkämpfe ausrichtende Fitness-Bundesliga GmbH liegt in den Händen der Mühlhäuser Nico Bade und Simon Stützer. Sie haben das Finale im Jahr 2019 erstmals in ihre Heimatstadt gebracht und so für dieses Event begeistert, dass es die Stadt Mühlhausen mit 10.000 Euro unterstützt.

Titelverteidiger Würzburg ist ebenso mit am Start wie der 2018er Sieger, Berlin. Thüringer haben sich nicht qualifiziert. Untergebracht sind die 128 Sportler und ihre Betreuer in Mühlhäuser Hotels.

Zuschauer sind nicht zugelassen. Stützer und Bade verweisen auf den Livestream. Zu sehen bekommen die Mühlhäuser die Fitnesssportler dennoch: Sonntagmorgen am Schwanenteich. Dort wird im Freibad geschwommen und um den Teich gelaufen.

Unabhängig der jetzt durch Einschränkungen geprägten Sportsaison haben Simon Stützer und Nico Bade schon Pläne für 2021. Ihnen liegen Meldungen von 200 Teams vor, so dass es erstmals nicht nur eine 1., sondern auch eine 2. Bundesliga geben wird. Dass die Aktiven notfalls so wie in diesem Jahr aus der Ferne gegeneinander antreten, das schließen Stützer und Bade nicht aus.