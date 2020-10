Wieder mehr Rotmilane im Unstrut-Hainich-Kreis unterwegs

Rotmilane kreisen wieder häufiger über dem Unstrut-Hainich-Kreis. Thüringenweit sei die Population wieder angestiegen, wie eine aktuelle Erfassung zeigt, an der unter anderem die Vogelschutzwarte in Seebach beteiligt war. Dort kommen immer wieder Rotmilane unter, die sich verletzt haben, krank oder zu früh aus dem Nest gefallen sind.

Vor etwa zehn Jahren wurde die Population des Greifvogels, den es nur in Europa gibt, das letzte Mal untersucht. Damals waren es zwischen 800 und 1000 Brutpaare. Zwar ist die Erfassung in diesem Jahr noch nicht ganz abgeschlossen, trotzdem schätzen die Vogelkundler, dass jetzt zwischen 1000 und 1200 Paare in Thüringen brüten. Der Unstrut-Hainich-Kreis bietet viele Brutmöglichkeiten für die Greifvögel, die sich am liebsten an Waldrändern – gerne auch in der Nähe von Gewässern, sagt Juliane Balmer, Ornithologin und Leiterin der Vogelschutzwarte.

Dass sich die Population so positiv entwickelt, das könne zum Beispiel an den Maßnahmen liegen, die in den vergangenen Jahren zum Schutz des Vogels ergriffen wurden, sagt Balmer. Denn der Rotmilan steht mittlerweile auf der sogenannten Vorwarnliste der Vögel und gilt als potenziell gefährdet. Viele Landwirte gehen deshalb mittlerweile etwas sensibler mit dem Thema Vogelschutz um, legen Blühstreifen an den Feldern an, variieren bei den Ackerkulturen oder legen Klee- und Luzerneflächen an.

Ornithologin Juliane Balmer kümmert sich um kranke und verletzte Tiere. Foto: Susan Voigt

Obwohl die Zahl der Brutpaare wieder zunimmt, sei der Bruterfolg in diesem Jahr nur durchschnittlich gewesen, sagt Juliane Balmer. Rotmilane können bis zu vier Küken großziehen, höchstens zwei waren es in diesem Jahr pro Nest. Und das, obwohl es in diesem Jahr an Futter nicht mangelte.

Wenige jagdfreundliche Flächen für Vögel

Die Bauern im Landkreis sprechen von einer Mäuseplage, Juliane Balmer von einer natürlichen Entwicklung. Das Problem: Rotmilane brüten, bevor die Ernte beginnt. Denn vor der Ernte haben die Vögel kaum eine Möglichkeit zu jagen: Wenn das Getreide steht, können Vögel die Feldbewohner nur schwer orten. Und bevor das Getreide erntebereit ist, gibt es noch nicht so viele Mäuse. Andere, jagdfreundliche Flächen gibt es in der heutigen Landwirtschaft nur noch selten.

Damit haben auch andere Vogelarten zu kämpfen. „Das Hauptproblem ist die Großflächigkeit und die Einseitigkeit“, sagt Juliane Balmer. Die Populationen der Feldlerchen, Rebhühner und Kibize seien in der Region merklich zurück gegangen. Diese Arten leben normalerweise auf Wiesen oder in kleinen Büschen und Sträuchern. Weil die Lebensräume aber durch die Landwirtschaft immer kleiner werden, finden die Vögel kaum noch Futter.

Und das liegt auch am Klimawandel. Der Frühling ist früher da, die Sommer werden heißer und die Winter immer milder. Das beeinflusst auch das Zugverhalten der Vögel. „Die, die nicht so weit weg fliegen, können sich besser anpassen“, erklärt Juliane Balmer. Die sogenannten Transsaharazieher haben dagegen richtige Schwierigkeiten. „Bis die Jahreszeitenverschiebungen bei den Vögeln angekommen ist und sie ihr Zugverhalten anpassen können, sind die besten Brutplätze weg und die meisten Insekten schon aufgefressen“, sagt Balmer. Falls die Vögel die Brut deshalb nicht komplett aussetzen, haben sie zumindest Schwierigkeiten, ihre Küken durchzubekommen.

Überwinternde Arten müssen sich ebenfalls an die Gegebenheiten anpassen: Amseln zum Beispiel seien noch vor 50 Jahren typische Waldvögel gewesen, berichtet Balmer. Heute leben sie nur noch in Siedlungsgebieten und ernähren sich immer mehr von weggeworfenen Lebensmitteln, was die Populationen ebenfalls sinken lässt.

„Mit Ausnahme von einigen Waldvogelarten sind mittlerweile alle Arten rückläufig“, sagt Juliane Balmer. Doch zumindest die Erfassung der Rotmilane in diesem Jahr lässt hoffen, dass weitere Schutzmaßnahmen verhindern können, dass weitere Arten ganz aus der Region verschwinden.