Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Simson gestohlen

Am Dienstag haben Unbekannte eine blaue Simson S 51 gestohlen, die auf dem Parkplatz einer Schule in der Friedensstraße abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 8.10 Uhr und 13.30 Uhr. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der blauen Simson geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen zu melden. Erst in der Nacht zu Dienstag hatten Unbekannte eine weiße Simson aus einer Garage in der Pfannschmidtstraße gestohlen. Auch hierzu sucht die Polizei weiter Zeugen.

Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03601/4510