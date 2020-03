Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieglebens Bäuerliche Hofstätte braucht neues Konzept

Das Konzept der „Bäuerlichen Hofstätte“ in Wiegleben ist nicht mehr zeitgemäß. Zu diesem Schluss kam der Sozialausschuss der Stadt Bad Langensalza, die Besitzer des Areals ist. Nun soll über die Zukunft des Museums diskutiert werden, in dem Wissen über die Landwirtschaft von früher vermittelt wurde.

1997 war die „Bäuerliche Hofstätte“ eröffnet worden. Damals hieß das Museum noch Alttechnik-Ausstellung, später wurde es umbenannt in „Bäuerliche Hofstätte“. Denn die Palette des Gezeigten umfasste nicht nur die Landtechnik, sondern auch Alltagsdinge wie Waschutensilien, Küchengeräte, Telefone, Brotschneider und Handarbeitsmaterialien.

Stadt steckt jährlich 40.000 Euroin die Hofstätte

Stück für Stück war die Hofstätte erweitert worden, in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) und mit ehrenamtlichen Engagement. Die Scheune wurde 1998 in das Museumsgelände versetzt. Das Bauernhaus, das aus Henningsleben stammte, kam im Jahr 2000 dazu.

Das Museum war auch beliebter Ausflugsort, nicht zuletzt wegen des Streichelzoos – mit Schafen, Ziegen, Hühnern, Enten, Chinchillas, Kaninchen, einem Pony und einem Esel. Doch in den vergangenen Jahren sind die Besucherzahlen immer mehr zurückgegangen. „In den letzten Jahren hat die Stadt nur noch draufgelegt“, sagt Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Rund 40.000 Euro steckte die Stadt zuletzt jährlich in die Hofstätte – in den Erhalt und die Betreibung. Denn den Saisonbetrieb von Mai bis Oktober sicherte eine Angestellte der Stadtverwaltung ab. „Wir müssen überlegen, wie es weitergeht“, sagt Reinz. Er sieht die Verantwortung dafür beim Sozialausschuss, der ein Konzept entwerfen soll.

Ob weiter an der Bildung von Kindern und Jugendlichen festgehalten werden kann, die bei der Gründung der Hofstätte im Mittelpunkt stand, sei offen. „Wir müssen alle Varianten durchdiskutieren“, sagt Reinz. Danach sind Gespräche mit möglichen Trägern geplant, also mit Vereinen und Verbänden. Für den Fall, dass sich niemand findet, der Verantwortung für das Areal übernimmt, müsse die Stadt überlegen, ob sie die Immobilie halten kann.

So weit will es Wieglebens Ortsteilbürgermeisterin Jane Croll (CDU) nicht kommen lassen. „Es wurde so viel Herzblut und ehrenamtliche Arbeit in die Hofstätte eingebracht“, sagt sie. Die Hofstätte war deshalb auch bei der Bürgerversammlung in der vergangenen Woche in Wiegleben ein Thema. „Es war mir wichtig, dem Verein die Möglichkeit zu geben, über die Betreibung nachzudenken“, sagt Croll. Doch der Verein, der sich 2013 eigens für die Hofstätte gegründet hatte, hat sich drei Tage später aufgelöst. Die notarielle Bestätigung steht noch aus.

Eigens gegründeter Vereinlöst sich wieder auf

„In unserem kleinen Ort haben wir leider nicht die Kräfte, die es braucht, um die Hofstätte zu bewirtschaften“, sagt Croll. Sie und der Ortsteilrat hoffen, dass sich jetzt ein Träger findet, der die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Wiegleber Museum professionell aufstellen kann. „Genug Potenzial ist da“, ist die Ortsteilbürgermeisterin sicher. Denn auf dem Gelände gebe es etwa Platz für Kräuterbeete und anderes.

Die Tiere aus dem Streichelzoo sind abgeschafft, die Hofstätte wird nicht mehr wie sonst im Mai öffnen. Das bedauert Croll. Denn auch in den letzten Jahren gab es immer wieder Anrufe, wenn sich Schulklassen oder Kindergartengruppen im Museums anmelden wollten. „Viele haben das mit einem Besuch im Freibad verbunden“, so Croll.