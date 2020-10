Wildes Holz am Mühlhäuser Schwanenteich

Das Trio Wildes Holz besteht aus Markus Conrads am bass, Tobias Reisige an der Flöte und Djamel Laroussi an der Gitarre.

Mühlhausen. Das Trio Wildes Holz präsentiert ihr neues Programm Höhen und Tiefen an der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen.

Das musikalische Trio Wildes Holz tritt am Samstag, 10. Oktober, als Teil des Festivals Clarinet & Friends in der Kulturstätte am Schwanenteich auf. Dabei präsentieren die drei Musiker Tobias Reisige, Markus Conrads und Djamel Laroussi ihr neues Programm „Höhen und Tiefen.“ Mit Reisige an mehreren Blockflöten, Conrads am Kontrabass und Laroussi an der Gitarre spielen sie Musik von Klassik-Adaptionen bis zu Pop und Rock.

Laroussi ist das neuste Mitglied der Gruppe, dazugestoßen nachdem überraschenden Tod ihres Gitarristen Anto Karaula im Jahr 2018. Der Besatzungswechsel bringe eine ungeheure Energie und Bühnenpräsenz, so die Band.

Karten gibt es bei der Tourist Information unter Telefon: 03601/404770.