Winter im Unstrut-Hainich-Kreis bringt den ersten Schnee

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Höhenlagen des Unstrut-Hainich-Kreises waren sanft weiß vom Schnee überzuckert.

Schneeregen und dunkle Wolken herrschten am Freitagvormittag in weiten Teilen des Unstrut-Hainich-Kreises vor. Erst gegen Mittag ließ sich die Sonne etwas blicken. In den Höhenlagen, bei Hüpstedt und Menteroda, gab es ein klein wenig mehr Schnee – der erste im Winter 2023/24. Es war eine kurze Winterfreude – auch für Tanja Kempen aus Menteroda, die die sanfte weiße Überzuckerung des Hagebuttenstrauches in ihrem Garten mit dem Handy fest hielt.