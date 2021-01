Winterdienst im Unstrut-Hainich-Kreis auf Schnee vorbereitet

Blick in das Salzlager des städtischen Bauhofes in Mühlhausen (Archivfoto). Bis zu 23 Bauhofmitarbeiter werden allein in Mühlhausen pro Schicht eingesetzt.

Mühlhausen Auf 14 Routen fahren Räumfahrzeuge der Firma TSI. Wetterscheiden sind am Peterhof, an der Eigenröder Warte, nahe Keula und bei Craula.

Unstrut-Hainich-Kreis. In den vergangenen Tagen ist der Winterdienst im Unstrut-Hainich-Kreis regelmäßig unterwegs gewesen. Denn auch ohne größere Schnee-Einsätze gilt es, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Straßen und Gehwege im Auge zu behalten, um Unfälle zu verhindern. Und nun ist auch der erste Schnee gefallen - wie angesagt. Die Mitarbeiter der Bauhöfe in den Städten und Gemeinden sind vorbereitet, ebenso die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft TSI, die für rund 400 Kilometer Straßen zwischen Lengenfeld unterm Stein und Herbsleben zuständig ist.

14 Fahrzeuge sind in der Straßenmeisterei der TSI am Mühlhäuser Stadtwald stationiert, berichtet Matthias Vattrodt, auch auf Subunternehmen greift man zusätzlich zurück. Die drei Lagerhallen für Streusalz im Kreis sind gefüllt. In Schönstedt lagern 2900 Tonnen, in Mühlhausen 600 Tonnen und in Menteroda 6400 Tonnen, auch für Teile des Eichsfeldkreises und des Kyffhäuserkreises.

14 Routen sind es, die im Unstrut-Hainich-Kreis bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Zwei-Stunden-Takt abgefahren werden. Ab vier Grad gibt es bereits sogenannte Kontrollfahrten. Sensoren an den Fahrzeugen messen dabei die Temperatur auf der Straße, danach richtet sich der Einsatz von Streusalz oder Sole. In den Höhenlagen in den Randgebieten des Kreises gibt es oft bereits schon Schnee, während es zwischen Mühlhausen und Bad Langensalza nur regnet. Die Wetterscheiden liegen beim Peterhof sowie ab der Eigenröder Warte und Richtung Keula sowie an der Thiemsburg Richtung Craula. Zwischen 3 Uhr und 23 Uhr wird regulär gestreut, darüber hinaus werden die Mitarbeiter im Bedarfsfall über die Leitstelle informiert, erklärt Vattrodt.

Die Stadt Bad Langensalza hat rund 60 Tonnen Streusalz eingelagert, die gleiche Menge Blähschiefer kommt noch dazu. Denn in der Innenstadt werden nur die Straßen, nicht die Gehwege in Parks und Grünanlagen gesalzen. In den Ortsteilen ist das anders. Jochen Schmauch vom Fachgebiet Bau und Technik sagt, insgesamt elf Fahrzeuge sind in der Kurstadt für den Winterdienst im Einsatz; 26 Mitarbeiter des Bauhofes wurden dafür eingeteilt. Schwerpunkte gebe es dort, wo viele Menschen zu Fuß unterwegs sind, beispielsweise an Parkplätzen rund um Parkscheinautomaten. Schmauch kennt, wie seine Kollegen, die Diskussion, die jedes Jahr wieder auftaucht und weist deshalb darauf hin: „Wenn es heftig zu schneien beginnt, können auch wir nicht überall gleichzeitig sein.“ Er bittet Fußgänger und Autofahrer, dann besonders vorsichtig zu sein.

Der Winterdienst sei, wenn es in der Nacht schneit, noch vor allen anderen im Einsatz, um einen reibungslosen Start in den Tag zu gewährleisten. Zwischen 4 und 5 Uhr seien die Mitarbeiter laut Bereitschaftsplan eingeteilt und befinden sich, je nach Wetterlage, in Rufbereitschaft.

In der Kreisstadt Mühlhausen mit ihren Ortsteilen werden rund 60 Kilometer Fahrbahn vom städtischen Winterdienst geräumt. Daneben werden rund 20 Kilometer Gehwege betreut. Je nach Wetterlage werden dafür pro Schicht bis zu 23 Bauhofmitarbeiter eingesetzt. Insgesamt besteht das Winterdienstteam aus doppelt so vielen Mitarbeitern.

Zwei Lastwagen, ein Traktor und drei Multicar bilden die Winterdienst-Technik in der Kreisstadt. Für die Ortsteile Bollstedt, Grabe, Höngeda und Seebach stehen ein weiterer Multicar und zwei Transporter zur Verfügung. Kreuzungen, Bushaltestellen und kleinere Gehwegabschnitte werden in drei Teams mit je vier Kollegen abgesichert.

Auch die Mühlhäuser Salzlager seien ausreichend mit Streumaterial gefüllt, heißt es aus dem Rathaus. Bei Bedarf könne der städtische Bauhof Streugut nachbestellen.