Wo sich im Unstrut-Hainich-Kreis eine Brücke zu neuem Erleben öffnet

Volkenroda. Die Sicht auf die Welt hinter den Erscheinungen gibt eine sehenswerte Ausstellung der Künstlerin Petra Arndt in Volkenroda frei.

„Weite und Stille begegnen einander“ im Christus-Pavillon. Das konstatiert die Kunstwissenschaftlerin Diana Trojca in ihrer Laudatio, und damit trifft sie den Punkt: Die Schlotheimer Künstlerin Petra Arndt, die unter dem Motto „Berührungen“ zu ihrer zweiten großen Personalausstellung hierher eingeladen hat, zeigt ihre unverwechselbaren Plastiken und Gemälde und rezitiert dazu eigene Gedichte, die auf eigentümliche Weise Brücken zu den Exponaten schlagen und dem Betrachter die Sicht auf die Welt hinter den Erscheinungen freigeben.

Die vielen Besucher, die zur Vernissage gekommen sind, erleben eine ganz und gar originäre Kunst, die das menschliche Antlitz, die Fülle der Natur, gereifte Welterfahrung, christliche Mystik und geometrisch ordnende abstrakte Muster auf innige Weise miteinander verbindet und den Betrachter fern der Alltagshektik in ihren Bann zieht.

Betrachter blickt in eine noch verborgene Welt

Großformatige Bilder, mit farbigen Erden auf die Leinwand aufgetragen, nehmen den Betrachter mit hinaus in die Natur, führen ihn aber zugleich in stillem Dialog in philosophische Gedankenwelten. Falls man hier überhaupt von Philosophie sprechen kann. Denn Petra Arndt gewinnt Erkenntnis nicht aus rationalen Spekulationen, sondern ihr offenbart sie sich in der Intuition.

Die Gesichter der oft auf archaische Weise in sich selbst ruhenden Gestalten, nicht selten mit traumhaften Symbolen verwoben, haben entweder die Augen geschlossen oder scheinen durch den Betrachter hindurchzublicken in eine Welt, die ihm selbst – noch – verborgen ist. Und fordern ihn auf diese Weise geradezu auf, sich dem Gedankenterror zu entwinden und eine meditative Haltung einzunehmen.

In der Kasseler komponierenden Cellistin Regine Brunke hat Petra Arndt eine Art musikalisches Pendant entdeckt. Ihre klanglichen Einlagen – ein gedankenverlorenes Streifen durch die Welt des Gesanglichen, im Dialog mit Rhythmen und Naturgeräuschen von der CD – greifen die Stimmung der Ausstellung in dieser ganz speziellen Architektur und Akustik des Pavillons auf und vereinigen sich mit den Exponaten zu einem überaus stimmigen Gesamtkunstwerk. „Brücke und Weg, geflochten aus Tönen“ nennt es Petra Arndt in einem Gedicht über Giora Feidman.

Die sehenswerte Ausstellung, in der Petra Arndt Brücke und Weg zu unerwartetem Welt-Erleben anbietet, dauert noch bis Sonntag, 27. August.