Wohin geht Anrode? Die Positionen!

Anrode. Mühlhausen, Dingelstädt und Unstruttal beziehen Stellung zu wichtigen Themen der Gemeindefusion (Teil 1)

Die Neugliederung der fünf Ortsteile der Gemeinde Anrode ist auf den Weg gebracht. Ab 14. Mai sollen die Einwohner von Bickenriede, Lengefeld, Hollenbach, Dörna und Zella befragt werden, welcher Nachbarkommune ihr Ort künftig angehören soll. Das Ergebnis dient dem Gemeinderat als Entscheidungshilfe. Optionen sind die Städte Mühlhausen und Dingelstädt sowie die Gemeinde Unstruttal. So positionieren sich deren Bürgermeister zu wichtigen Themen im Zusammenhang mit der Fusion:

1. KINDERGARTEN

Alle Fusionspartner würden die Kindergärten, den katholischen in Bickenriede, den evangelischen in Dörna und den kommunalen in Lengefeld im Falle einer Fusion übernehmen. Voraussetzung für einen langfristigen Bestand ist die Wirtschaftlichkeit, sagt Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), also die Kinderzahlen. Der Kindergarten in Lengefeld solle in kommunaler Trägerschaft bleiben, sozusagen als Referenzobjekt für die Stadt, deren Kindergärten allesamt derzeit in freier Trägerschaft sind. Dingelstädt will ebenfalls vorbehaltlos alle drei Einrichtungen übernehmen. Auch Unstruttal sieht keinen Grund für eine Schließung, sollten die wirtschaftlichen und gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Gemessen an der jetzigen Auslastung der Grundschule Bickenriede spricht vieles für deren Erhalt. Schulnetzplanung ist Kreis-Angelegenheit. Foto: Alexander Volkmann

2. SCHULE

Die Schulnetzplanung ist Sache der Kreise. Bis 2034 hat der Kreistag die bisherigen Grundschulstandorte im Unstrut-Hainich-Kreis bestätigt. Wie Dingelstädts Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) vom Landkreis Eichsfeld wisse, bleibe bei einer Fusion der Grundschulstandort Bickenriede vorerst erhalten. Die Schülerzahlen seien stabil, das sei ausschlaggebend. Unstruttals Bürgermeister Michael Hartung (parteilos) sagt, eine Gemeinde müsse sich immer für den Erhalt ihrer Schulen einsetzen. Im Ortsteil Ammern gibt es bereits eine Grundschule. Die Schülerzahlen in Ammern waren in den vergangenen Jahren am oberen Limit. Auch das spricht derzeit für den Erhalt von Bickenriedes Schule.

3. HOCHZEITSPRÄMIE

Unstruttal will die komplette Prämie in den neuen Ortsteilen investieren und nicht gegen die mitgebrachten Schulden verrechnen. Rund 900.000 Euro wären das bei der Fusion von Hollenbach, Dörna und Lengefeld mit Unstruttal. Die beiden Städte hatten ursprünglich mit einer Entschuldung Anrodes auf ihr Niveau gerechnet, doch soll die laut Gesetzentwurf nun nicht kommen. Mit dem Land soll darüber noch verhandelt werden. Für den Fall, dass sich Zella und Bickenriede für Dingelstädt entscheiden, sollen die Orte die Hochzeitsprämie frei einsetzen (Zella: 55.000 Euro, Bickenriede: 289.000 Euro).

Mühlhausens OB Bruns sieht als Verhandlungsbasis 600.000 bis 800.000 Euro, die aus der Fusionsprämie direkt investiert werden könnten, er verweist auf den Stadtrat als Entscheidungsgremium.

Nicht allein Prämie und Entschuldung sollen Anreiz für die Fusion sein, sondern die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die wird auch mit weiteren Zuweisungen vom Land, abhängig von der Einwohnerzahl, gefördert. Wesentlicher Faktor dürfte auch die Kreisumlage sein, die im Landkreis Eichsfeld deutlich geringer als im Unstrut-Hainich-Kreis ist.

Durch die Fusion ist auch der Bauhof besser aufgestellt. Mühlhausen und Dingelstädt wollen einen festen Ansprechpartner in den Ortsteilen. Foto: Alexander Volkmann

4. VERWALTUNG

Ein Bürgerbüro in Bickenriede kann man sich in Dingelstädt vorstellen, auch ein Standesamt. Von Unstruttal heißt es, nur falls auch Anrodes jetziger Verwaltungssitz Bickenriede nach Unstruttal käme, würde die Gemeinde hier eventuell ein Büro behalten. Wie bei der Eingemeindung von Weinbergen bietet auch Mühlhausen in einer Übergangszeit eine Außenstelle an. Langfristig hat sich das, im Fall von Bollstedt, wegen des geringen Besucherverkehrs nicht durchgesetzt.

5. BAUHOF

In den Mühlhäuser Ortsteilen ist jeweils ein Bauhofmitarbeiter eingesetzt. Bei größeren Maßnahmen kommt Unterstützung aus dem zentralen Bauhof mit Technik und Personal. Dingelstädt will den Bauhof vor Ort bestehen lassen. Durch die Fusion gebe es Synergieeffekte. In jeder Ortschaft soll es einen Bauhofmitarbeiter als festen Ansprechpartner geben. Unstruttal unterstützt mit seinem zentralen Bauhof die Ortsteile und deren Vereine. Vieles sei dabei auch auf kurzem Dienstweg möglich, sagt Bürgermeister Hartung.

Alle Feuerwehren sollen erhalten bleiben. Dingelstädt erklärt, den Feuerwehrsport in Zella (hier bei einem Wettkampf 2019), zu unterstützen. Foto: Alexander Volkmann

6. FEUERWEHR

Alle Fusionspartner befürworten den Erhalt der Feuerwehrstandorte und wollen für deren gute Ausstattung allein aus Brandschutzgründen sorgen. Auch verweisen alle darauf, wie wichtig die Feuerwehren für das soziale Leben in den Orten sind. Dingelstädt macht deutlich, den etablierten Feuerwehrsport in Zella fördern zu wollen.