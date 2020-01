Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohnen im Schwimmbad

Wenn ich Sie wäre, würde ich in nächster Zeit nicht mit mir in die Kneipe gehen oder mich zu sich nach Hause einladen. Ich schreibe das nur für den extrem unwahrscheinlichen Fall, das Sie, liebe Leserinnen und Leser, so etwas tatsächlich planen. Falls dem wider Erwarten so wäre, dann muss ich Sie warnen: Bringen Sie bitte viel Sitzfleisch mit.

Denn ich neige schon von Haus aus dazu, gemütliche Runden bis an die Grenze des geistigen und körperlichen Durchhaltevermögens auszukosten und bin oft unter den letzten, die sich trollen. „Du hast wohl ‘ne feuchte Wohnung?“ lautet der bekannte Standardspruch, den ich deshalb oft zu hören kriege. Normalerweise lautet die Antwort: nein. Aber wissen Sie was? Aktuell muss ich die Frage tatsächlich wahrheitsgemäß bejahen. Denn eine längere Zeit unentdeckte Rohrundichtigkeit führte zur Durchfeuchtung ausgerechnet einer Schlafzimmermauer meines Domizils. Der feuchte Wohnungsteil wird jetzt anhaltend trockengeföhnt mit einem mordsmäßigen Raumentfeuchtungsapparat. Und wir testen solange ausgiebig das Gästebett. Aber ist natürlich eine Spitzenausrede, wenn man auswärts lieber nochmal die Gläser befüllen lässt, statt „heim in Dein neues Schwimmbad“ (so ein mitfühlender Kumpel) zu gehen.