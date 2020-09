Die Löscharbeiten waren am Dienstagmittag noch in vollem Gange.

Lengenfeld unterm Stein. Die Bewohner in Lengenfeld unterm Stein sind angehalten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wohnhaus im Unstrut-Hainich-Kreis in Flammen - starke Rauchentwicklung

In der Bahnhofstraße, in der Nähe der Kirche, brennt seit dem Dienstagvormittag ein Wohnhaus. Der Dachstuhl und das erste Obergeschoss stehen in Flammen. Die Löscharbeiten sind im vollen Gange.

Zwei Bewohnerinnen im Alter von 70 und 49 Jahren wurden vorsorglich mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Gegenwärtig kommt es am Brandort zu Verkehrsbehinderungen.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung werden die Bewohner von Lengenfeld unterm Stein gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten.

Wir berichten nach.

