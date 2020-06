Neunheilingen. Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Neunheilingen ermittelt die Polizei.

Wohnhausbrand: Polizei schließt Straftat nicht aus

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstagvormittag zu einem Brand in die Scharfe Gasse aus. Gerade rechtzeitig, denn die Kameraden konnten durch das schnelle Löschen einen größeren Schaden an einem Wohnhaus verhindern.

Wie die Polizei mitteilte, wurden lediglich die Haustür und ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden werde auf circa 5000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt werde aber ausgeschlossen.

