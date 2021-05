Wohnungsbrand in Mühlhausen

Mühlhausen. Nachdem es in ihrer Wohnung zu einem Feuer kam, konnten sich eine Mutter und ihre beiden Kinder selbst retten.

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Unstrut in Mühlhausen endete in der Nacht zu Pfingstmontag glimpflich. Die drei Bewohner, eine Mutter mit ihren beiden Kinder, konnte sich, nach Angaben der Mühlhäuser Feuerwehr, selbst in Sicherheit bringen. Das Feuer sei in der Küche der Wohnung entstanden. Kurz nach ein Uhr war die Berufsfeuerwehr Mühlhausen alarmiert worden. Freiwillige Kräfte, auch von der Feuerwehr aus dem Ortsteil Görmar, wurden hinzu gezogen. Die Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle. Allerdings war die Wohnung in der Nacht wegen des Rauchs so geschädigt worden, dass die Bewohner vorübergehend eine neue Bleibe suchen mussten. Sie kamen bei Bekannten unter. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.