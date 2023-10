Wort zum Sonntag im Unstrut-Hainich-Kreis: Man müsste mal...

Micha Hofmann, Amtsleiter des Kreiskirchenamtes im Evangelischen Kirchenkreis Mühlhausen, über das Leid in der Welt.

Man müsste mal…

Kennen Sie den Satz auch nur zu gut: „Man müsste eigentlich mal…“? Jetzt ersetzen wir einfach mal das unverbindliche „man“ in ein „ich“, um es etwas konkreter zu machen. An wie vielen Stellen sage ich mir „Ich müsste eigentlich mal…“ ? Das geht im Kleinen los: Ich müsste eigentlich mal wieder aufräumen, mehr Sport machen, mit dem Rauchen aufhören, meine Eltern besuchen oder wenigstens mal anrufen.

Aber es wird dann auch noch elementarer. Ich müsste öfter deutlich gegen die vielen menschenverachtenden Äußerungen aufstehen, die von den nationalistischen Parteien geäußert werden, und ich müsste eingreifen, wenn mir Unrecht in der Gesellschaft auffällt und begegnet. Und wie oft sehe ich in letzter Zeit Nachrichten von so unglaublich großem Leid in dieser Welt – Kriege, Erdbeben und Hungersnöte. Am Ende wird eine Kontonummer eingeblendet. Ich müsste eigentlich hier öfter von meinem Geld abgeben, an die, die vor lauter Not und Leid stumm geworden sind.

Micha Hofmann in der Mühlhäuser Jugendkirche. Foto: Daniel Volkmann

Wir müssen konkret Handeln und Tun

Wie viele „ich müsste eigentlich…“ gäbe es noch. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich, wenn Sie mal in sich hereinhören. Viel zu oft nimmt uns der Alltag wieder gefangen und von dem, was wir gehört haben, kommt wenig an.

Das geht uns Christen nicht anders. Da höre ich das Wort für den Monat Oktober aus dem Jakobusbrief der Bibel in Kapitel 1 Vers 22, wo es heißt: „Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst.“ Täter des Wortes? Was soll das bedeuten? Ich höre das auch zwiespältig, wenn ich in den Nachrichten Menschen sehe, die im Namen ihres Gottes in den Krieg ziehen und Menschen töten.

Das ist mit dem „Täter des Wortes“ ganz sicher nicht gemeint. Dietrich Bonhoeffer schreibt aus der Haft: „Unser Verhältnis zu Gott ist ein neues Leben im ‘Dasein für andere‘, in der Teilnahme am Sein Jesu.“ Damit ist gemeint, dass wir Christen gerade daran zu erkennen sein sollten, dass wir für andere da sind. Das geht nicht im übertragenen Sinne, sondern nur konkret im Handeln und Tun.

Aus dem Vers wird ein Anspruch deutlich, der unbequem werden kann. Aber er hilft, um vom Sofa hochzukommen und weg zu kommen vom „Man müsste mal…“. Noch mal Dietrich Bonhoeffer: „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.“ Ich wünsche eine Woche mit zumindest ein paar guten Taten.

Micha Hofmann ist Leiter des Kreiskirchenamtes im Evangelischen Kirchenkreis Mühlhausen.