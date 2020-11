Wort zum Sonntag im Unstrut-Hainich-Kreis: Seid wachsam!

Alle Jahre wieder jährt sich im November das Gedenken an die Pogrome von 1938. Es war vor 82 Jahren, als in Deutschland die Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert, Juden und Jüdinnen drangsaliert, gedemütigt und erschlagen wurden. Vor 82 Jahren! Das hört sich nach Erinnerung an. Ja, aber eben leider nicht nur. Erinnerung reicht nicht, denn es gibt die Realität der Gegenwart.

In Europa gab es in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder Anschläge auf jüdische Einrichtungen: Eine Synagoge im tunesischen Djerba im Jahr, eine Schule in Toulouse, das Jüdische Museum in Brüssel, ein Pariser Supermarkt, immer mit Toten. In Berlin werden Kippa-Träger geschlagen, angespuckt und beleidigt. Immer wieder wurden Menschen aus nur einem einzigen Grund ermordet: weil sie Juden sind!

Im vergangenen Oktober dann die Synagoge in Halle. Der vorläufige Höhepunkt in einer unaufhörlichen Reihe antisemitischer Straftaten. Und dann gibt es Politiker, die von einer geschichtspolitischen Wende faseln oder das Holocaustmahnmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnen – ich weiß nicht wohin sie sich wenden wollen, aber ein Vergessen und Nicht-Erinnern ist in dieser Zeit und Gegenwart nicht möglich.

Wir hören aller Orten, dass die neuen Rechten die „Grenzen des Sagbaren“ nach rechts verschoben hätten. Aber die Grenzen des demokratischen Diskurses sind fest gemauert. Sie lassen sich gar nicht „verschieben“ – weder von Antisemiten noch von Rassisten. Eine Aussage liegt entweder innerhalb des demokratischen Diskurses oder außerhalb. Wir, nicht die Antisemiten, sind die Akteure. Und ihre Meinungen und Haltungen sind nicht Teil des demokratischen Diskurses.

Demokratie definiert sich nicht dadurch alle Meinungen zuzulassen. Es geht nicht darum, dass heute Dinge gesagt werden, die früher nicht hätten gesagt werden können. Es kann schon lange alles gesagt werden. Wir müssen aber immer wieder laut sagen: Die Grenzen des demokratischen Diskurses sind nicht verhandelbar. Heute nicht und morgen auch nicht! Und darum für unsere Gegenwart: Kommen Sie am Montag, den 9. November, um 18 Uhr auf den jüdischen Friedhof in Mühlhausen.

Teja Begrich ist Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Mühlhausen.