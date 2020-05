Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Tage: Gottes Geist ist nicht flügellahm

Mama, warum hat der Pfarrer einen Vogel auf dem Kopf?!“, flüstert der Dreijährige in der ersten Bankreihe. Er zeigt vorsichtig auf die Nachbildung einer Taube, die über der Kanzel – also über dem Pfarrer schwebt. „Das ist eine Taube, Schatz“, erklärt Mama lächelnd. „Sie ist das Symbol für Gottes guten Geist, der immer bei uns ist.“

Haben sie auch so einen Vogel? Also in ihrer Kirche? Schauen Sie doch mal nach! Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Gottes Geist darzustellen: Taube, Feuer, Wind, Rauschen. Denn Gottes Geist ist schwer zu fassen und schwer zu begreifen – aber doch spürbar.

Als die Jünger damals zum Pfingstfest zusammensaßen, waren sie verzweifelt. Wie sollte es weitergehen? Vor einer Woche hatte sich Jesus endgültig verabschiedet. Er hatte aber gesagt, dass sie nicht alleine bleiben. Und dass er mit ihnen verbunden bleibt durch den „Tröster“, den „Geist der Wahrheit“, „Gottes guter Kraft“.

Auch Jesus nutzt Umschreibungen. Die Jünger verstehen in dem Moment nur Bahnhof. Doch als sie zusammensitzen, erzählt die Geschichte, passiert etwas Wunderbares: Plötzlich wissen sie, was zu tun ist. Sie spüren Mut und merken: Jesus ist da! Sie gehen raus und erzählen von ihm, von dem, was sie erlebt haben. Sie teilen Freude und Hoffnung aus. Viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern sind versammelt in Jerusalem. Aber alle verstehen die Jünger und viele sind sprichwörtlich „begeistert“. Sie lassen sich taufen. Es ist der Geburtstag der Kirche.

Dieser Bericht klingt für uns heute sonderbar. Langsam tasten wir uns derzeit überall zurück in einen neuen Alltag – auch in den Kirchengemeinden. Es ist anders geworden. Das mag den einen mutlos, den anderen verzweifelt zurücklassen. Aber Gottes Geist ist alles andere als flügellahm! Und er lässt sich auch nicht in einen Käfig oder die Kirche einsperren, wie gut! „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. “ (Sach 4,6) Gottes Geist wirkt! Aber eben oft anders, als wir uns das vorstellen.

Wie viele Wege und Kanäle hat er sich in den letzten Wochen gesucht, auch wenn das gemeindliche Leben eingeschränkt war. Manch einer hat vielleicht wieder das Beten für sich entdeckt. Menschen haben sich auf vielfältige Weise Mut und Trost gegeben. Wir dürfen ihm ruhig etwas zutrauen – diesem komischen Vogel! Er ist es, den wir spüren: Wenn trotz Aussichtslosigkeit etwas möglich wird. Wenn sich die unterschiedlichsten Menschen durch Gottes Kraft verbunden fühlen und gemeinsam etwas bewegen. Wenn ich mutlos bin und spüre: Ich bin nicht allein.

Gottes Geist ist so viel und vor allem: noch viel mehr, als wir erwarten. Er lässt sich aber nicht erzwingen oder in einen Käfig unserer Erwartungen einsperren. Es ist ein bisschen wie mit der Liebe: Die kann auch niemand erzwingen. Du kannst sie nur geschehen lassen. Aber wenn sie dich ergreift, verleiht sie Flügel! Möge Gottes Geist uns anstecken in dieser Zeit: mit Leichtigkeit – trotz aller Herausforderung. Möge er uns in die Lüfte tragen, damit wir fröhlich und voller Zuversicht der Zukunft entgegengehen.